پلیس راهور تهران بزرگ از تشدید برخورد با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ علی‌اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: خودرو‌هایی که دارای نقص فنی هستند به ویژه خودرو‌های دودزا در شرایط فعلی آلودگی هوا مشمول ابطال معاینه فنی و توقیف خواهند شد. این خودرو‌ها پس از توقیف ملزم به رفع نقص و دریافت معاینه فنی جدید از مراکز معاینه فنی مجاز هستند.

وی در ادامه درباره خودرو‌های دودزا افزود: بر اساس قانون، تردد این‌گونه خودرو‌ها در سطح شهر ممنوع است. حتی اگر خودرو دارای معاینه فنی باشد، اما در لحظه اعمال قانون به دلیل نقص فنی دودزا تشخیص داده شود، برگه معاینه فنی آن ابطال خواهد شد.

به گفته او، در صورت توقیف خودرو به دلیل نقص فنی، برگه‌ای به راننده تحویل می‌شود که بر اساس آن موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام کرده و پس از دریافت معاینه فنی جدید از مراکز مجاز، آن را به پلیس ارائه کند تا پلاک خودرو آزاد شود.

سرهنگ شریفی ادامه داد: در صورتی که مالکان خودرو در مهلت تعیین‌شده برای رفع نقص خودرو خود اقدامی نکنند، پیامکی از سوی پلیس راهور برای آنها ارسال می‌شود. در چنین شرایطی تمامی خدمات مرتبط با آن خودرو از جمله شماره‌گذاری، نقل و انتقال و سایر خدمات متوقف می‌شود. 

او درباره دلایل ابطال معاینه فنی نیز گفت: دودزا بودن، نقص در سیستم روشنایی، شکستگی شیشه‌ها و آینه‌ها، آلودگی صوتی، مشکلات سیستم تعلیق، نقص در تجهیزات ایمنی سرنشین و تغییر ارتفاع خودرو از جمله دلایل ابطال معاینه فنی است. همچنین اگر خودرویی در تصادف بیش از ۶۰ درصد خسارت ببیند، معاینه فنی آن نیز باطل می‌شود. وی تأکید کرد در شرایط فعلی آلودگی هوا، اولویت پلیس برخورد با خودرو‌های دودزا است.

سرهنگ شریفی درباره روند ابطال معاینه فنی خودرو‌های دودزا و دارای نقص فنی از طریق سامانه «سیمفا» گفت: در این طرح که از شهریور ۱۴۰۲ آغاز شده و تا شهریور ۱۴۰۴  بیش از ۳۱ هزار مورد ابطال معاینه فنی را در پی داشته است.

وی افزود: تنها در هشت‌ماهه اخیر سال جاری نیز ۲۵۸۷ مورد ابطال معاینه فنی انجام شده است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان اعلام کرد: در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۸۰ هزار خودروی فاقد معاینه فنی اعمال قانون شده‌اند. 

او همچنین مبالغ اعمال قانون (جریمه) را چنین اعلام کرد: تردد غیر مجاز در محدوده‌های ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور و شورای هماهنگی ترافیک استان‌ها یا کلانشهر‌ها و محدوده‌هایی که به طور موقت از طرف پلیس راهور ممنوع اعلام شده است: ۲۰۰ هزار تومان
رانندگی با خودروی دودزا: ۲۰۰ هزار تومان
نداشتن گواهی معاینه فنی معتبر: ۱۰۰ هزار تومان

