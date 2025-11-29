باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از پروژه آزادراهی کنار گذر شمالی کرج اظهار داشت: این دومین بازدید رسمی من از پل این پروژه است و باید بگویم که هر بار که این پل را بازدید میکنیم و پیشرفت فیزیکی آن را رصد میکنیم، حقیقتاً به ایران و ایرانی مینازم.
وی ادامه داد: این افتخاری است که از طراحی پل تا ساخت آن و پیشرفتی که در حال انجام است، تماماً توسط جوانان ایرانی صورت گرفته است . حضور مهندسان ایرانی در این بخش بسیار حائز اهمیت است.
او بیان کرد: این پروژه با مشارکت دولت و شهرداری در حال پیشرفت است و این مشارکت نه تنها مشکلات ترافیکی شهر کرج و استان البرز را کاهش میدهد، بلکه یک پروژه بیناستانی است که بر بیش از ۱۰ استان بار ترافیکی وارد میکند.
او اظهار داشت:این پل به عنوان یک شاهکار مهندسی نه تنها در ترافیک بیناستانی اثر دارد، بلکه با ورودی و خروجیهایی که ایجاد میکند، بر ترافیک شهر کرج نیز تأثیرگذار خواهد بود.
صادق افزود: سال گذشته بازدیدی داشتیم و امسال مجدد با پیشرفت فیزیکی چشمگیر این پروژه مواجه هستیم. با تمام محدودیتهایی که وجود دارد، امیدواریم که تا پایان سال این پروژه به بهره برداری برسد.
او بیان کرد: این خوشحالی نه تنها برای مردم استان تهران و البرز، بلکه برای بسیاری از افرادی که از این مسیر عبور میکنند، به زودی ملموس خواهد شد.
وی ادامه داد: تلاشهای زیادی برای تأمین منابع مالی انجام شده است. پیشبینیهایی برای مولدسازی اراضی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی بوده، صورت گرفته و بخشی از این عدد برای تأمین مالی انجام شده است.