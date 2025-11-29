باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی بابل گفت: فردی که در سه نقطه از جنگل‌های هیرکانی در این بخش از شهرستان بابل مبادرت به آتش افروزی کرده بود، دستگیر شد.

میثم اکبری اظهار کرد: با توجه به افزایش گشت های مردمی و بسیجی در جنگل‌های هیرکانی بابل این فرد شناسایی و با دستور مقام قضایی دستگیر شد.

وی گفت: فرد دستگیر شده ادعا کرده بود به خاطر تهیه پایه های چوبی در سه نقطه از جنگلهای هیرکانی در بخش بندپی شرقی بابل آتش افروزی کرد.

رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی بابل با اشاره به این مطلب که بخش بندپی شرقی بابل میزبان گستره وسیعی از جنگلهای هیرکانی در این شهرستان است، اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت های مردمی و بسیج به همراه گشت های مستمر در جنگلهای این خطه از شمال انجام می شود.

اکبری تصریح کرد: در راستای همین گشت زنی ها این فرد شناسایی و با دستور قضایی دستگیر شد چرا که امنیت این میراث کهن برای ما بسیار ارزشمند است.