مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از ضبط ماینر‌های قاچاق در شهرستان سیمرغ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قائمشهر به پرونده نگهداری غیرمجاز ۳۸ دستگاه‌های ماینر به ارزش ۲ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف شده به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۹۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده این تخلف با گزارش نیروی انتظامی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، ماینر قاچاق
ضبط ماینر‌های قاچاق در شهرستان سیمرغ
