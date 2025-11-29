به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ با شروع فصل سرما و کاهش دمای هوا در هرمزگان، مسئولان بهداشت و درمان استان در اخباری مشترک از افزایش قابل توجه موارد ابتلا به آنفلوآنزا در این منطقه خبر دادهاند. بر این اساس، طی هفتههای اخیر تعداد مراجعان با علائم تنفسی به بیمارستانها و مراکز درمانی استان به شکل محسوسی افزایش یافته است.
به گفته فریده حسن زاده سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، ویروس غالب در گردش در استان، آنفلوآنزای نوع A با زیرسویه H۳N۲۳ N ۲ است؛ اگرچه بیشتر موارد خفیف گزارش شدهاند.
مسئولان همچنین تأکید کردهاند که تاکنون موردی از مرگ ناشی از آنفلوآنزا در افراد بدون بیماری زمینهای در هرمزگان گزارش نشده است.
اما نگرانی اصلی مسئولان مربوط به افزایش تعداد بستریهاست. رئیس بخش عفونی یکی از بیمارستانهای بندرعباس، با اشاره به افزایش حجم بیماران دارای علائم آنفلوآنزا، هشدار داده است که ادامه این روند میتواند فشار بر نظام درمانی استان را افزایش دهد.
به همین دلیل، از مردم خواسته شده در صورت مشاهده علائم تنفسی شدید یا تب پایدار، سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنند.
مسئولان دانشگاه علوم پزشکی توصیه کردهاند که استفاده از ماسک در مکانهای شلوغ، شستوشوی مکرر دستها و رعایت فاصله اجتماعی — بهویژه در اجتماعات، مدارس و وسایل حملونقل عمومی — برای کاهش شیوع آنفلوآنزا بسیار مؤثر است.
همچنین تأکید شده است که مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها بیاثر بوده و ممکن است مشکلات مقاومت دارویی ایجاد کند.
در این میان، واکسیناسیون آنفلوآنزا نیز بهعنوان یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیری مطرح شده است. مسئولان هرمزگان از در دسترس بودن واکسن در داروخانههای استان خبر دادهاند و از شهروندان خواستهاند — بهویژه افراد پرخطر مانند کودکان، سالمندان و کسانی با بیماریهای زمینهای — واکسن را جدی بگیرند.
با این حال، نیاز به اطلاعرسانی بیشتر برای تشویق عمومی به واکسینه شدن احساس میشود.
واقعیت این است که طبق گزارشهای کشوری، زیرسویه H۳N۲۳ N ۲ آنفلوآنزا در ایران بهسرعت در حال گسترش است؛ مسئولان مرکز کنترل بیماریهای واگیر وزارت بهداشت هشدار دادهاند که این سویه نسبت به سالهای گذشته ممکن است مسریتر باشد.
این موضوع باعث شده استانهایی مانند هرمزگان که جمعیت پرتردد دارند — بهویژه در فصل سرد — در معرض خطر موج شدید آنفلوآنزا قرار گیرند.
مسئولان استانی نیز معتقدند که شرایط خاص هرمزگان — از جمله تردد مسافران و گردشگران، مهاجرت فصلی، و تراکم جمعیت در شهرهای بندری — شانس انتشار ویروس را افزایش میدهد. به همین دلیل، سیاستهایی برای آمادگی کامل و همکاری مشترک میان نهادهای بهداشتی و آموزشی اتخاذ شده است.
در همین چارچوب، استاندار هرمزگان با اشاره به موج جدید آنفلوآنزا اعلام کرده است که استان باید با «اقدامات پیشگیرانه و آمادگی حداکثری» مواجه شود. از جمله این اقدامات، کنترل ورود مسافران، اطلاعرسانی عمومی، و هماهنگی بین دستگاههای مربوطه — از جمله آموزش و پرورش، دانشگاهها و شبکه بهداشت — است.
بنا بر این تصمیم، در روزهای اخیر برخی کلاسهای مدارس و دانشگاهها بهصورت غیرحضوری برگزار شده است تا از تجمع دانشآموزان و دانشجویان و انتشار ویروس جلوگیری شود.
با این حال، چالشی که برخی کارشناسان به آن اشاره میکنند، کمبود آگاهی میان مردم درباره تفاوت آنفلوآنزا با سرماخوردگی ساده یا سایر عفونتهای تنفسی است. بعضی از موارد مبتلایان، تنها با علائم خفیف یا غیرطبیعی مانند اسهال در کودکان همراه بوده است.
بنابراین، ضرورت دارد اطلاعرسانی و آموزش گستردهتری درباره نشانهها، پیشگیری و رفتار در مواجهه با ویروس انجام شود.
وضعیت فعلی آنفلوآنزا در هرمزگان را میتوان زنگ خطری برای مسئولان و مردم دانست: افزایش مراجعان، بالا رفتن بستریها، شیوع سویه H۳N۲۳ N ۲ و شرایط اجتماعی – اقلیمی استان، همه دست بهدست هم دادهاند. اگر اقدامات پیشگیرانه — واکسیناسیون، رعایت بهداشت فردی، کاهش تجمعات و اطلاعرسانی — بهموقع انجام شود، میتوان از بروز موج وسیعتر و خسارتهای بیشتر جلوگیری کرد. اما بیتوجهی به هشدارهای بهداشتی میتواند فشار بر بیمارستانها و افزایش ابتلا را در پی داشته باشد.
