باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در آخرین بازیهای مقدماتی جام ملتهای آسیا، اولین پیروزی خود را با نتیجه ۲ بر ۰ در برابر نپال به دست آورد. این مسابقه که عصر روز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ در کشور میانمار برگزار شد، اگرچه تأثیری در شانس صعود تیم نداشت، اما روحیهبخش بازیکنان و هواداران بود.
نوجوانان افغانستانی در این دیدار، با کنترل بهتر بازی نسبت به دو مسابقه قبلی، در هر دو نیمه موفق به گلزنی شدند و برتری خود را تا پایان مسابقه حفظ کردند. این پیروزی در شرایطی به دست آمد که افغانستان پیش از این، در دو بازی خود برابر میزبان گروه، میانمار، و نیز تیم سوریه، هر دو با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورده و عملاً از دور رقابتها حذف شده بود.
بر اساس مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا، تنها تیم اول هر گروه به مرحله نهایی این رقابتها که برای دومین دوره پیاپی در عربستان سعودی برگزار میشود، راه مییابد.
تیم زیر ۱۷ سال افغانستان آخرین بازی خود در این تورنمنت را روز دوشنبه، ۹ آذر، در برابر عمان برگزار خواهد کرد. این بازی فرصتی برای کسب تجربه و نمایش بیشتر برای بازیکنان جوان این کشور محسوب میشود.