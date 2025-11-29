باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ محمدصالح شهریاری مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «سازمان بسیج سازندگی با تکیه بر روحیه جهادی و خدمتمحور، مجموعهای از پروژههای عمرانی و محرومیتزدایی را در هفته بسیج ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسانده است. این طرحها با مشارکت مردمی و تلاش بیوقفه گروههای جهادی اجرا شد و نمادی از اراده ملی برای ساختن آیندهای روشنتر هستند.»
وی افزود: «این برنامهها با مجموع اعتبار ۱،۹۸۳ میلیارد ریال شامل موارد زیر است:
- افتتاح ۴۵ واحد مسکن ویژه محرومان، نیازمندان و مددجویان با اعتبار ۶۷۵ میلیارد ریال
- افتتاح یک خانه عالم با اعتبار ۱۸ میلیارد ریال
- تکمیل و بهسازی ۵۰ واحد مسکن محرومان و نیازمندان با اعتبار ۵۲۰ میلیارد ریال
- افتتاح ۹ باب مسجد با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال
- بازسازی و تکمیل ۳ باب مسجد با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال
- اجرای طرح آبرسانی بسیج در ۳۷ روستا برای ۷،۷۹۰ خانوار با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال
- افتتاح ۳ پروژه آسفالت شامل راههای روستایی و معابر با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال
- افتتاح ۲ باب مدرسه با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال
- بازسازی ۲ گلزار شهدا و گلزار شهدای گمنام با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال
- ساخت ۸۰ چشمه سرویس بهداشتی با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال»
شهریاری تصریح کرد: «این پروژهها در راستای محرومیتزدایی و توسعه زیرساختهای مناطق کمبرخوردار استان اجرا شده و در هفته بسیج به بهرهبرداری رسیدند؛ طرحهایی که نهتنها زیرساخت میسازند، بلکه امید میکارند و روحیه خدمت را در دل جامعه زنده نگه میدارند.»
منبع:خبرگزاری بسیج