مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان در جمع خبرنگاران از بهره‌برداری مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی در هفته بسیج ۱۴۰۴ خبر داد و گفت این پروژه‌ها با مجموع اعتبار ۱،۹۸۳ میلیارد ریال در مناطق کم‌برخوردار استان اجرا شده‌اند. 

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ محمدصالح شهریاری مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «سازمان بسیج سازندگی با تکیه بر روحیه جهادی و خدمت‌محور، مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی را در هفته بسیج ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسانده است. این طرح‌ها با مشارکت مردمی و تلاش بی‌وقفه گروه‌های جهادی اجرا شد و نمادی از اراده ملی برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر هستند.» 

وی افزود: «این برنامه‌ها با مجموع اعتبار ۱،۹۸۳ میلیارد ریال شامل موارد زیر است: 
- افتتاح ۴۵ واحد مسکن ویژه محرومان، نیازمندان و مددجویان با اعتبار ۶۷۵ میلیارد ریال 
- افتتاح یک خانه عالم با اعتبار ۱۸ میلیارد ریال 
- تکمیل و بهسازی ۵۰ واحد مسکن محرومان و نیازمندان با اعتبار ۵۲۰ میلیارد ریال 
- افتتاح ۹ باب مسجد با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال 
- بازسازی و تکمیل ۳ باب مسجد با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال 
- اجرای طرح آبرسانی بسیج در ۳۷ روستا برای ۷،۷۹۰ خانوار با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال 
- افتتاح ۳ پروژه آسفالت شامل راه‌های روستایی و معابر با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال 
- افتتاح ۲ باب مدرسه با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال 
- بازسازی ۲ گلزار شهدا و گلزار شهدای گمنام با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال 
- ساخت ۸۰ چشمه سرویس بهداشتی با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال» 

شهریاری تصریح کرد: «این پروژه‌ها در راستای محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های مناطق کم‌برخوردار استان اجرا شده و در هفته بسیج به بهره‌برداری رسیدند؛ طرح‌هایی که نه‌تنها زیرساخت می‌سازند، بلکه امید می‌کارند و روحیه خدمت را در دل جامعه زنده نگه می‌دارند.» 

منبع:خبرگزاری بسیج 

برچسب ها: بسیج ، سازندگی
خبرهای مرتبط
ناگفته‌هایی از وعده دشمنان به همسایگان پیش از حمله به ایران
امام جمعه کرمان: شورای تأمین استان کرمان به موضوع قاچاق سوخت ورود کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وجود ۶۸ هزار معلول در استان کرمان
۳۲۹ زندانی جرائم غیرعمد، ورودی ۸ ماهه امسال
آخرین اخبار
۳۲۹ زندانی جرائم غیرعمد، ورودی ۸ ماهه امسال
وجود ۶۸ هزار معلول در استان کرمان
آخرین وضعیت آنفولانزا در استان کرمان /در موارد بستری شرایط بغرنجی نداریم  
شهادت آتش نشان فداکار کرمانی در حین عملیات امداد و نجات
نمایندگان مجلس در برابر رای مردم  بایستی با عملکرد شان پاسخگو باشند
استان کرمان، آماده برگزاری مراسم سالگرد شهید سردار سلیمانی