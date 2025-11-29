سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید باید شفاف شود که چه کسانی فیلترشکن می‌فروشند و وقتی مشخص شد مجلس درخصوص برخورد با آنها تصمیم لازم را می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با عناصر و ابزار‌های حاکمیت گریز (فیلترشکن‌ها) در مجلس گفت: در این گزارش، ۱۱ مورد محور اصلی تحقیق و تفحص بود که قرائت شد. اهم این موارد این است که این برای ما ابهام دارد که از سوی دستگاه حاکمیتی برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی چه اقداماتی انجام شده است.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس اظهار کرد: از آن طرف هم بحث خود فیلترشکن‌ها مسئله مهمی است؛ اینکه کسانی که فیلترشکن می‌فروشند، چقدر درآمد کسب می‌کنند. ما گزارش داریم بین ۲۰ تا ۵۰ همت درآمد کسب می‌کنند و باید مشخص شود که این‌ها چه کسانی هستند؛ شخصیت حقیقی هستند و یا حقوقی و مهم‌تر از همه اینها بحث حفاظت اطلاعات شهروندان است. 

این نماینده مجلس می‌گوید وقتی شما از فیلترشکن استفاده می‌کنید در حقیقت نظارت و حاکمیت دقیقی برای این بخش از اطلاعات وجود ندارد و ممکن است که خسارت‌های اطلاعاتی و امنیتی بر کشور وارد کند.

رستمی در پاسخ به این سوال که اگر هویت فیلترشکن‌فروش‌ها مشخص شود، آیا برخوردی هم با آن‌ها می‌شود؟، گفت: این گام بعدی است. گام امروزمان این است که شفاف‌سازی باید انجام شود؛ باید شفاف شود که چه کسانی فیلترشکن می‌فروشند و وقتی این مشخص شد و شفاف شد، بعداً مجلس در خصوص آن تصمیم لازم را می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درپاسخ به سوالی مبنی براینکه جنجالی هم بر سر خطوط سفید ایجاد شده و الان صحبت‌هایی می‌شود مبنی بر اینکه خط‌های سفید را جمع کنند. آیا در این خصوص مجلس وارد می‌شود و تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟، اظهار کرد: در این خصوص فعلاً بحثی مطرح نشده و ما در کمیسیون هنوز صحبت خاصی نداشتیم. احتمالاً چون جزو مسائل روز کشور است، قاعدتاً مرتبط با کمیسیون صنایع است و این موضوع حتماً در دستورکار قرار خواهد گرفت. 

این نماینده مجلس درباره اینکه نتیجه تحقیق و تفحص درباره فیلترشکن‌ها چه زمانی مشخص خواهد شد؟، بیان کرد: مشخص شدن زمان نتیجه تحقیق و تفحص به آن افرادی که انتخاب می‌شوند و به همت و سرعت کار آن افراد بستگی دارد چون این مسئله مهمی بوده و دو نفر از همکاران محترم ما در مجلس دنبال این موضوع بودند، امید داریم که با سرعت بیشتری و با دقت، انجام بدهند و بتوانند ظرف مدت کوتاهی، در حداقل زمان، این موضوع را جمع کنند و به اطلاع مجلس برسانند.

رستمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در انتهای تحقیق و تفحص ما شاهد رفع فیلترینگ خواهیم بود؟، گفت: من نمی‌توانم الان این موضوع را بگویم، چون رفع فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی و به دستگاه‌های مختلف ارتباط دارد و باید ابتدا همین موضوعاتی که گفتم مشخص شود و بعد از شفاف‌سازی، این تصمیم‌گیری گام بعدی است.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
چه جالب اونایی خودشون خط سفید دارن و سالها حامی فیلتر بودن حالا که تشت رسوائیشون افتاده میخوان به ماجرای فیلترشکن ورود کنن که مبادا زودتر قوه قضائیه یا جاهای دیگه واردبشن و خدای نکرده دوباره یه تشت دیگشون بیفته
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۲۲:۰۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
باید ماسک یه آمار هم از صنایع بده رو نقشه شاید خودتونم داشت باشید؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
مگه العان مشخص نیست ؟؟؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
لطفا به ماجرای خط های سفید ورود نکنید،
ما راضی نیستیم خدشه ای به آزادی مسئولین محترم وارد بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
رستمی در پاسخ به ماجرای خط های سفید گفت: دست از سر ما مسئولین بردارید، چی از جون ما میخواید؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
وی در مورد خط سفید گفت، من خودمم دارم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
«در پاسخ به این سوال که اگر هویت فیلترشکن‌فروش‌ها مشخص شود، آیا برخوردی هم با آن‌ها می‌شود؟، گفت: این گام بعدی است».

پنج ساله پاتون درد نگرفته رو گام اول متوقف شدید؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
در ماجراهای زیادی وارد شدید ولی خارج نشدید انگار عمق ماجرا خیلی زیاده!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
خیلی هم سخته واقعا
درگاه پرداخت ریالی که از بانک ندارن
کارت به کارت هم که اصلا قبول نمیکنن
پیدا کردنشون هم که با جستجو کلمه vpn تو تلگرام و اینستا و حتی گوگل، کاملا غیرممکنه
اصلا نشدنیه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
هویت؟؟؟؟ صد درصد دولتی یا وابسته به دولتیها مثل آقا زاده های بی اصل
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
سرتون رو بچرخونید تا فروشنده هارو ببینید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
آقازاده ها ناراحت نشوند چه خبر از سیم کارت سفید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میثم
۱۱:۳۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
متوجه نمی شم. کمیسیون صنایع چکارش به موضوع سیمکارت؟ جای مرتبط و تخصصی تره نبوده یعنی؟
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۰:۳۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
سالهاست که بعضی شرکت ها فیلتر شکن می فروشند چرا الان باید مجلس به این امر ورود کند ؟
۰
۵
پاسخ دادن
