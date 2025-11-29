باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با عناصر و ابزار‌های حاکمیت گریز (فیلترشکن‌ها) در مجلس گفت: در این گزارش، ۱۱ مورد محور اصلی تحقیق و تفحص بود که قرائت شد. اهم این موارد این است که این برای ما ابهام دارد که از سوی دستگاه حاکمیتی برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی چه اقداماتی انجام شده است.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس اظهار کرد: از آن طرف هم بحث خود فیلترشکن‌ها مسئله مهمی است؛ اینکه کسانی که فیلترشکن می‌فروشند، چقدر درآمد کسب می‌کنند. ما گزارش داریم بین ۲۰ تا ۵۰ همت درآمد کسب می‌کنند و باید مشخص شود که این‌ها چه کسانی هستند؛ شخصیت حقیقی هستند و یا حقوقی و مهم‌تر از همه اینها بحث حفاظت اطلاعات شهروندان است.

این نماینده مجلس می‌گوید وقتی شما از فیلترشکن استفاده می‌کنید در حقیقت نظارت و حاکمیت دقیقی برای این بخش از اطلاعات وجود ندارد و ممکن است که خسارت‌های اطلاعاتی و امنیتی بر کشور وارد کند.

رستمی در پاسخ به این سوال که اگر هویت فیلترشکن‌فروش‌ها مشخص شود، آیا برخوردی هم با آن‌ها می‌شود؟، گفت: این گام بعدی است. گام امروزمان این است که شفاف‌سازی باید انجام شود؛ باید شفاف شود که چه کسانی فیلترشکن می‌فروشند و وقتی این مشخص شد و شفاف شد، بعداً مجلس در خصوص آن تصمیم لازم را می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درپاسخ به سوالی مبنی براینکه جنجالی هم بر سر خطوط سفید ایجاد شده و الان صحبت‌هایی می‌شود مبنی بر اینکه خط‌های سفید را جمع کنند. آیا در این خصوص مجلس وارد می‌شود و تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟، اظهار کرد: در این خصوص فعلاً بحثی مطرح نشده و ما در کمیسیون هنوز صحبت خاصی نداشتیم. احتمالاً چون جزو مسائل روز کشور است، قاعدتاً مرتبط با کمیسیون صنایع است و این موضوع حتماً در دستورکار قرار خواهد گرفت.

این نماینده مجلس درباره اینکه نتیجه تحقیق و تفحص درباره فیلترشکن‌ها چه زمانی مشخص خواهد شد؟، بیان کرد: مشخص شدن زمان نتیجه تحقیق و تفحص به آن افرادی که انتخاب می‌شوند و به همت و سرعت کار آن افراد بستگی دارد چون این مسئله مهمی بوده و دو نفر از همکاران محترم ما در مجلس دنبال این موضوع بودند، امید داریم که با سرعت بیشتری و با دقت، انجام بدهند و بتوانند ظرف مدت کوتاهی، در حداقل زمان، این موضوع را جمع کنند و به اطلاع مجلس برسانند.

رستمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در انتهای تحقیق و تفحص ما شاهد رفع فیلترینگ خواهیم بود؟، گفت: من نمی‌توانم الان این موضوع را بگویم، چون رفع فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی و به دستگاه‌های مختلف ارتباط دارد و باید ابتدا همین موضوعاتی که گفتم مشخص شود و بعد از شفاف‌سازی، این تصمیم‌گیری گام بعدی است.



