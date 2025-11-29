وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در پیامی درگذشت استاد محمد فاضلی سقزی را ضایعه بزرگ و جبران ناپذیری برای نظام علمی و آموزشی کشور برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، متن پیام تسلیت دکتر سیمایی به شرح زیر است:
درگذشت اندیشمند گران قدر و استاد برجسته، جناب آقای دکتر محمد فاضلی سقزی، را به جامعه علمی و دانشگاهی، بهویژه استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و خانواده محترم ایشان و جامعه اهل سنت کشور تسلیت میگویم.
شادروان دکتر فاضلی نماد تلاش، تعهد و عشق به علم و دانش بودند که با بیش از چهار دهه فعالیت علمی و آموزشی، نقشی بیبدیل در تربیت دانشجویان و توسعه پژوهش در حوزه زبان و ادبیات عربی ایفا نمودهاند.
تالیفات و ترجمههای ارزشمند ایشان که از منابع معتبر علمی و پژوهشی به شمار میآیند بر عمق دانش و مسئولیت پذیری علمی این استاد درگذشته گواهی میدهند.
ایشان با تواضع علمی و اخلاق نیکوی خود نه تنها چراغ دانایی را در فضای دانشگاهی کشور روشن نگه داشتند؛ بلکه الگوی شایسته فرهیختگان و دانشجویان بودند.
درگذشت ایشان ضایعهای بزرگ و جبران ناپذیر برای نظام علمی و آموزشی ایران است.
از درگاه ایزد متعال برای آن مرحوم آمرزش و رحمت بیکران و برای بازماندگان و جامعه علمی کشور صبر و اجر مسئلت دارم.