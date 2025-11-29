بیست‌وهفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس چهارمحال و بختیاری برگزار شد و طی آن سناریوی وقوع زمین‌لرزه ۵.۲ ریشتری در شهرکرد به‌طور کامل شبیه‌سازی و اجرا گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان -  بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری گفت: این مانور با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان، تمرین هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و ارتقای تاب‌آوری استان در مقابل حوادث طبیعی، صبح امروز در سراسر چهارمحال و بختیاری اجرا شد.

وی افزود: در سناریوی شبیه سازی شده، امسال وقوع زلزله‌ای به قدرت ۵.۲ ریشتر در خیابان مطهری شهرکرد فرض شد؛ محدوده‌ای که شامل ساختمان‌های مسکونی، تجاری و مراکز آموزشی است. زمین‌لرزه ساعت ۱۰:۳۰ صبح رخ داد و بلافاصله دانش‌آموزان مدرسه شهید فاضل که پیش‌تر آموزش‌های لازم را فرا گرفته بودند، وارد مرحله پناه‌گیری و خروج اضطراری شدند.

طاهری با اشاره به جزئیات مصدومان فرضی مانور ادامه داد: در این مدرسه ۱۲ نفر دچار مصدومیت شدید و ۲ دانش‌آموز نیز از ترس به پشت‌بام ساختمان پناه برده بودند که نیاز فوری به امدادرسانی داشتند. گروه‌های دانش‌آموزی امداد و نجات پس از اجرای روش‌های صحیح پناه‌گیری، با مراکز ۱۱۰، ۱۱۲ و ۱۱۵ تماس گرفتند و اقدامات اولیه کمک‌های اولیه را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: به دنبال این تماس‌ها، هماهنگی با مدیریت بحران استان انجام شد و تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی و دستگاه‌های خدمات‌رسان به سرعت به محل اعزام شدند. ساکنان اطراف مدرسه نیز با توجه به آموزش‌های قبل از زلزله، منازل خود را ترک کرده و در نقطه امن تعیین‌شده در محوطه مدرسه پناه‌گیری کردند.

وی بیان کرد: عملیات رهاسازی، کمک‌های اولیه، خروج و انتقال مصدومان با مشارکت دانش‌آموزان آموزش‌دیده و نیرو‌های امدادی انجام شد و مصدومان فرضی توسط دو دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند. هم‌زمان تمامی دانش‌آموزان در نقاط امن مستقر شده و نظم عملیات به‌طور کامل رعایت شد.

طاهری افزود: در ادامه، تیم‌های تخصصی دستگاه‌های خدمات‌رسان مشغول بررسی و رفع مشکلات احتمالی ناشی از زلزله شدند؛ از جمله ترکیدگی لوله گاز، اتصالات برق، نشتی آب و برقراری مجدد خدمات. نیرو‌های آتش‌نشانی نیز آتش‌های احتمالی را اطفاء کرده و وضعیت ایمنی منطقه را ارزیابی کردند.

وی با تأکید بر اهمیت مانور‌های مستمر خاطرنشان کرد: اجرای این مانور‌ها نقشی تعیین‌کننده در افزایش آمادگی عملیاتی دستگاه‌ها و کاهش خسارات در زمان وقوع بحران دارد. هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری تلاش می‌کند تا فرهنگ آمادگی و تاب‌آوری، به‌خصوص در میان دانش‌آموزان، به یک رفتار روزمره و پایدار تبدیل شود.

بهمن خدادادی مدیرکل آموزش‌ و پرورش چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به گستردگی این مانور، گفت:‌ بیست‌وهفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی امروز در تمامی مناطق ۱۷گانه آموزشی استان به‌صورت هم‌زمان برگزار شد و دانش‌آموزان در همه مقاطع، مراحل پناه‌گیری و خروج اضطراری را به‌طور عملی تمرین کردند.

وی افزود: آموزش‌ و پرورش استان با همکاری هلال‌احمر، به دنبال آن است که آمادگی در برابر بحران، به یک مهارت ضروری و پایدار در بین دانش‌آموزان تبدیل شود و این مانورها نقش مهمی در آموزش نسل آینده دارد.

