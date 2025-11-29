باشگاه خبرنگاران جوان - تحریم مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ توسط هیات ایرانی در واکنش به رد ویزای مهدی تاج بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشته است. روزنامه گاردین با اشاره به ممنوعیت ورود شهروندان ۱۹ کشور از جمله ایران به آمریکا، از احتمال تشدید چالش‌های سیاسی در آستانه برگزاری اولین جام جهانی سه‌میزبانه تاریخ خبر داده است.

گاردین نوشت: پس از آنکه به رئیس فدراسیون فوتبال ایران ویزای ورود به ایالات متحده داده نشد، این کشور قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن را تحریم خواهد کرد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران تصمیم به رد درخواست ویزا را «غیرمرتبط با ورزش» توصیف کرد.

در ادامه گزارش گاردین آمده است: ایران یکی از ۱۹ کشوری است که شهروندانش از زمان صدور دستورالعمل دونالد ترامپ در ماه ژوئن، از ورود به ایالات متحده منع شده‌اند. معافیت از این ممنوعیت به ورزشکاران، مربیان یا «افرادی که نقش پشتیبانی ضروری» را ایفا می‌کنند اعطا شده بود.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، یکی از سه نفری بود که وزارت امور خارجه آمریکا درخواست ویزای او را رد کرد، در حالی که به چهار نفر از جمله امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ویزا داده شد.

اینفانتینو پیش از این متعهد شده بود که در جام جهانی که از ۱۱ ژوئن در مکزیکوسیتی آغاز می‌شود، «از همه استقبال خواهد شد». او در حاشیه مجمع سازمان باشگاه‌های فوتبال اروپا در ۹ اکتبر، تلاش کرد نگرانی‌ها در مورد احتمال رد ویزا برای ورزشکاران یا مقامات را کاهش دهد.

گاردین در پایان از تماس با فیفا، فدراسیون فوتبال ایران و وزارت امور خارجه ایالات متحده برای اظهار نظر در این مورد خبر داد.

هائیتی هم؟

رسانه آس اسپانیا نیز نوشت: مشکلات سیاسی کاخ سفید با دولت ایران دیرینه است. در ژوئن امسال، رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کرد که ممنوعیت ویزا برای شهروندان ۱۲ کشور به اجرا گذاشته شده است: افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن.

به عبارت دیگر، علاوه بر ایران، اعضای هیات هائیتی نیز ممکن است با مشکلاتی رو‌به‌رو شوند. هائیتی به لطف عملکرد شایسته خود در منطقه کونکاکاف به جام جهانی راه یافت.

جام جهانی از ۱۱ ژوئن تا ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ در ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد. در حال حاضر، این رقابت‌ها با مسائل سیاسی آغاز می‌شود که به راحتی می‌تواند تشدید شود.