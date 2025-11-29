خبر تحریم مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ از سوی هیات ایرانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی جهان داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تحریم مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ توسط هیات ایرانی در واکنش به رد ویزای مهدی تاج بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشته است. روزنامه گاردین با اشاره به ممنوعیت ورود شهروندان ۱۹ کشور از جمله ایران به آمریکا، از احتمال تشدید چالش‌های سیاسی در آستانه برگزاری اولین جام جهانی سه‌میزبانه تاریخ خبر داده است.

گاردین نوشت: پس از آنکه به رئیس فدراسیون فوتبال ایران ویزای ورود به ایالات متحده داده نشد، این کشور قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن را تحریم خواهد کرد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران تصمیم به رد درخواست ویزا را «غیرمرتبط با ورزش» توصیف کرد.

در ادامه گزارش گاردین آمده است: ایران یکی از ۱۹ کشوری است که شهروندانش از زمان صدور دستورالعمل دونالد ترامپ در ماه ژوئن، از ورود به ایالات متحده منع شده‌اند. معافیت از این ممنوعیت به ورزشکاران، مربیان یا «افرادی که نقش پشتیبانی ضروری» را ایفا می‌کنند اعطا شده بود.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، یکی از سه نفری بود که وزارت امور خارجه آمریکا درخواست ویزای او را رد کرد، در حالی که به چهار نفر از جمله امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ویزا داده شد.

اینفانتینو پیش از این متعهد شده بود که در جام جهانی که از ۱۱ ژوئن در مکزیکوسیتی آغاز می‌شود، «از همه استقبال خواهد شد». او در حاشیه مجمع سازمان باشگاه‌های فوتبال اروپا در ۹ اکتبر، تلاش کرد نگرانی‌ها در مورد احتمال رد ویزا برای ورزشکاران یا مقامات را کاهش دهد.

گاردین در پایان از تماس با فیفا، فدراسیون فوتبال ایران و وزارت امور خارجه ایالات متحده برای اظهار نظر در این مورد خبر داد. 

هائیتی هم؟

رسانه آس اسپانیا نیز نوشت: مشکلات سیاسی کاخ سفید با دولت ایران دیرینه است. در ژوئن امسال، رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کرد که ممنوعیت ویزا برای شهروندان ۱۲ کشور به اجرا گذاشته شده است: افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن.

به عبارت دیگر، علاوه بر ایران، اعضای هیات هائیتی نیز ممکن است با مشکلاتی رو‌به‌رو شوند. هائیتی به لطف عملکرد شایسته خود در منطقه کونکاکاف به جام جهانی راه یافت.

جام جهانی از ۱۱ ژوئن تا ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ در ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد. در حال حاضر، این رقابت‌ها با مسائل سیاسی آغاز می‌شود که به راحتی می‌تواند تشدید شود.

برچسب ها: رئیس فدراسیون فوتبال ایران ، جام جهانی فوتبال
خبرهای مرتبط
سایت انگلیسی: فوتبال ایران به دنبال طلسم‌شکنی در جام جهانی
بحران مصدومیت‌ها در تیم ملی اسکاتلند
نتایج قرعه‌کشی دور پلی‌آف انتخابی جام‌جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۱:۳۳ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
سلام چشم بسیار سپاسگزارم همه فرامین قابل احترام همه عوامل خبر و اشخاص خبر را انجام می دهم
شرمنده جواب سوالات ویدئو را نمیدانم همه عوامل خبر و اشخاص خبر عشق من هستید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۴۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
خییییییییییییییییییییییییییلی جهانی بود!!!!!!!!!!!!!!!!!؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی میرزاپور
۰۱:۳۳ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
سلام شرمنده نمیدانم ❤️❤️
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
اگر بروید آنجا هم اسراییلیان وسیا آبروریزی خواهند کرد توسعه میکنند افرادی درانجا بازداشت بشوند آمریکا جولانگاه موساد هست
۰
۱
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۲:۳۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
گروه مام خیلی مشکوکه میگن با اسراییل و آمریکا تو یه گروه افتادیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
بهتر است جام جهانی را تحریم بکنید ترامپ حتی بازیکنها را هم گزینشی ویزا خواهد داد چه بهتر تحریم بشود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
لزومی نداره بره خرج بیت المال رو صرف خوشگذرانی کنه وقتی ملت اینجا دارن با بدبختی شکم سیر میکنن....
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حامد
۱۱:۴۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
حالا آقای تاج تشریف نبرن
اتفاق خاصی نمی‌اُفته
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
حالا کی ضرر کرد ، شما معلومه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
باید از این فرصت استفاده کنیم و مسابقات فوتبال رو هم تحریم کنیم تا چهره منحوس آمریکا و ترامپ قمارباز برای همه مردم دنیا مشخص بشه
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
چه نیازی هستش پول بیت المال هزینه کنید فقط قلعه نویی با یک نفر همراه شرکت کنه کافیه... تاج چه گلی به سر فوتبال ایران زده حالا عدم حضورش ایران ضرر می کنه....
۱
۶
پاسخ دادن
در همان نیمه اول باید کار را تمام می‌کردیم / فجر سپاسی ضعیف‌ترین تیم مقابل آلومینیوم بود
پیروز قربانی: نباید انتقام بازی ملوان را از ما بگیرید/ آمدن VAR باعث شد فوتبال شکل کثیفی پیدا کند
اسکوچیچ احضار شد 
استقلالی‌ها به دنبال بازپس گیری صدر از پرسپولیس قبل از دربی
از پایان معمای میزبان دربی تا تمجید‌ها از طارمی + فیلم
ستایش سرمربی النصر از مهدی قایدی
ساپینتو فرار رو به جلو می کند/ کفه ترازو در دربی به نفع پرسپولیس سنگین است
پیروزی اقتصادی میلان در شب جنجالی سن سیرو/ کامبک یک نیمه‌ای یوونتوس با الماس ترک+ فیلم
آخرین اخبار
ستایش سرمربی النصر از مهدی قایدی
پیروزی اقتصادی میلان در شب جنجالی سن سیرو/ کامبک یک نیمه‌ای یوونتوس با الماس ترک+ فیلم
ساپینتو فرار رو به جلو می کند/ کفه ترازو در دربی به نفع پرسپولیس سنگین است
استقلالی‌ها به دنبال بازپس گیری صدر از پرسپولیس قبل از دربی
در همان نیمه اول باید کار را تمام می‌کردیم / فجر سپاسی ضعیف‌ترین تیم مقابل آلومینیوم بود
پیروز قربانی: نباید انتقام بازی ملوان را از ما بگیرید/ آمدن VAR باعث شد فوتبال شکل کثیفی پیدا کند
از پایان معمای میزبان دربی تا تمجید‌ها از طارمی + فیلم
اسکوچیچ احضار شد 
واکنش شمس‌آذر درخصوص حمله به خودروی داور دیدار مقابل پرسپولیس
برتری بایرن در دقایق تلف شده؛ مونیخی‌ها جام را می‌خواهند
اسکوچیچ‌: داوران نباید تفاوتی میان تیم‌ها قائل شوند/ میزان مصدومیت صادق محرمی مشخص نیست
آلومینیوم اراک ۱ - ۱ فجرسپاسی/ شاگردان حسینی در واپسین دقایق از شکست خانگی گریختند + فیلم
تراکتور ۳ - ۱ چادرملو/ هت تریک کروات‌ها در تبریز + فیلم
صعود النصر در شب آتش‌بازی قایدی
تورنمنت زیر ۱۸ سال دختران کافا؛ ایران سوم شد
رقابت ۳۱ ورزشکار در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
شکست تیم ملی فوتبال بانوان برابر ازبکستان
اظهارت جنجالی ساپینتو در آستانه شهرآورد پایتخت: داور به پرسپولیسی‌ها هدیه داد
تمرینات پرسپولیس تعطیل شد
ایران ۱ – ۳ ایتالیا/ کامبک خوردیم، حذف شدیم
لطیفی: آدان کارایی لازم را ندارد/ بازیکنان استقلال را به حاشیه نبرید
ذوالفقارنسب: ثبات در تیم ملی ضروری است/ مطمئنم که شرایط بهتر می‌شود
خیری: برخی از بازیکنان استقلال انگیزه ندارند/ آبی‌ها مشکل هجومی دارند
ناکامی کشتی‌گیران روس در بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ واگذاری ۲ فینال با نتیجه عالی به ایران
درخشش کاراته زنان در ریاض و حسرت تیم مردان برای مدال طلا
بازیکن مراکشی استقلال دربی را از دست داد
شطرنج نوجوانان آسیا در تایلند؛ پیروزی ۱۲ شطرنج‌باز ایرانی و شانس سکو و مدال
قضاوت دو داور ایرانی در مسابقات جهانی تکواندو زیر ۲۱ سال
حقیقی لرستانی ها را نقره داغ کرد
برگ برنده استقلال در نقل و انتقالات این فصل