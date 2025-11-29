تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار برگشت برابر عراق در پنجره نخست انتخابی جام‌جهانی با ۲ غایب به میدان می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های ملی بسکتبال ایران و عراق در شرایطی فردا، نهم آذرماه در بیروت به مصاف هم می‌روند که تیم ایران در این دیدار ۲ مصدوم دارد. سالار منجی به دلیل مصدومیت در جریان بازی نخست دو تیم بازی برگشت را از دست داد و نمی‌تواند برای کشورمان به میدان برود.

منجی در مسابقه رفت دچار کشیدگی عضله ساق پای راست شد و به همین دلیل قادر به همراهی تیم ملی در دیدار برگشت نیست. او برای ادامه روند درمانی به ایران بازخواهد گشت و روند درمان خود را زیر نظر کادر پزشکی پیگیری خواهد کرد. بر اساس تصمیم کادر فنی، جلال آقامیری به‌عنوان جایگزین به ترکیب تیم ملی اضافه شده است.

پیش از این نیز محمد امینی به دلیل مصدومیت حضور در این پنجره را از دست داده بود که پیتر گریگوریان به جای او به ترکیب تیم اضافه شد. ملی‌پوشان کشورمان در بازی نخست این مرحله، تیم عراق را با نتیجه ۹۴ بر ۶۸ شکست دادند.

