مراسم بیست‌وچهارمین سالگرد شهادت سید اسدالله مسرور در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- مراسم بیست‌وچهارمین سالگرد شهادت سید اسدالله مسرور با حضور جمعی از فرماندهان جهادی سابق، علما، فرهنگیان و مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد.

سخنرانان این مراسم با تأکید بر جایگاه والای شهدا بیان کردند: تجلیل از شهید و شهادت، ترویج فرهنگ ایثار و ازخودگذشتی است و بزرگداشت شهدا در حقیقت پاسداشت همه ارزش‌های والای اسلامی و انسانی است. آنان افزودند ملتی که با فرهنگ شهادت ناآشنا باشد، با عزت و سربلندی نیز بیگانه خواهد ماند.

سید اسدالله مسرور، از فرماندهان برجسته جهادی در شمال افغانستان و ولایت مزار شریف، شخصیتی فرا قومی و فرا مذهبی بود که در میان اقوام مختلف افغانستان جایگاه و احترام ویژه‌ای داشت.

او فرماندهی شجاع، نترس و با تدبیر بود که در دوره حکومت اول طالبان در شمال کشور نقش مهمی در سازمان‌دهی مقاومت و فعالیت‌های گسترده مردمی داشت. مسرور در شرایط حساس، همواره خود را محور حل چالش‌ها قرار می‌داد و برای کاهش مشکلات مردم افغانستان تلاش می‌کرد.

وی از آغاز تحولات افغانستان تا لحظه شهادت، در کنار مردم کشورش ماند و در برابر تجاوزهای خارجی با تمام توان مبارزه کرد.

