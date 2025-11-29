باشگاه خبرنگاران جوان - مریم بهروزی کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، تا اواسط هفته، وضعیت جوی در سطح استان به‌طور نسبی پایدار خواهد بود. در پی این پایداری، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات، به‌ویژه در مناطق صنعتی و پرتردد وجود دارد.

وی افزود: تنها برای روز دوشنبه عبور سامانه‌ای از فراز آسمان استان پیش‌بینی می‌شود که موجب افزایش ابر در تمامی مناطق، وزش باد و در ارتفاعات استان، احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف را به همراه دارد.

بهروزی افزود: به لحاظ دمایی، تغییرات قابل توجهی در روز‌های آینده مشاهده نخواهد شد و سرمای شبانه همچنان در اغلب مناطق استان استقرار دارد.

