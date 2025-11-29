باشگاه خبرنگاران جوان - احسان حبیبآبادی سرمربی تیم ملی اسکیت اینلاینفری استایل گفت: شرایط ملیپوشان خوب و رضایتبخش است و با برنامههای تمرینی که در این مدت سپری کردیم نسبت به اردوهای قبلی وضعیت به مراتب بهتری داریم. سطح کیفی بازیکنان بالاست و امیدواریم اتفاقات خوبی همچون گذشته برای ما رقم بخورد.
وی گفت: بدون شک رقابت در سطح جهانی کار آسانی نیست، اما بازیکنان ما از انگیزه بالایی برخوردار بوده و از تجربیات ارزشمندی بهره میبرند. برای حضوری شایسته در این رویداد تمامی برنامههایی که باید عملیاتی میشد را انجام دادیم و امیدواریم در سنگاپور نتایج درخشانی برای ایران ثبت شود. در مقایسه با اردوی قبل، شرایط آمادگی ملیپوشان پیشرفت چشمگیری داشته و در اجرای مهارتهای فنی و قدرت بدنی، وضعیت به مراتب بهتری دارند.
حبیبآبادی در خصوص حضور مدعیان این رشته در سنگاپور تاکید کرد: همه مدعیان از جمله چین، چینتایپه و سنگاپور که میزبان این مسابقات است حضور دارند ضمن آنکه باید کشورهای مطرح اروپایی را هم مد نظر داشت. نکته مهم موفقیت ما در رویدادهای قبلی و تجربیاتی است که از میادین قبلی به دست آوردهایم و این برای ما قوت قلب است.
گفتنی است مسابقات جهانی سنگاپور ۱۰ تا ۱۳ آذرماه در شرایطی برگزار میشود که ترانه احمدی، رومینا سالک، مژده شعبانی و پرینازذکریا در بخش بانوان و رضا لسانی، امیرمحمد سواری، سبحان خسروانی و امیرحسین اصلانی در بخش مردان تیم اعزامی کشورمان را تشکیل میدهند. این تیم فردا تهران را به مقصد سنگاپور ترک خواهد کرد.
