سرمربی تیم ملی اسکیت اینلاین‌فری استایل شاخه اسپیداسلالوم با تاکید بر آمادگی ملی‌پوشان کشورمان برای حضور در رقابت‌های جهانی سنگاپور گفت: با آمادگی مطلوبی راهی این مسابقات می‌شویم و امیدوارم موفقیت‌های گذشته را تکرار کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان حبیب‌آبادی سرمربی تیم ملی اسکیت اینلاین‌فری استایل گفت: شرایط ملی‌پوشان خوب و رضایت‌بخش است و با برنامه‌های تمرینی که در این مدت سپری کردیم نسبت به اردو‌های قبلی وضعیت به مراتب بهتری داریم. سطح کیفی بازیکنان بالاست و امیدواریم اتفاقات خوبی همچون گذشته برای ما رقم بخورد.

وی گفت: بدون شک رقابت در سطح جهانی کار آسانی نیست، اما بازیکنان ما از انگیزه بالایی برخوردار بوده و از تجربیات ارزشمندی بهره می‌برند. برای حضوری شایسته در این رویداد تمامی برنامه‌هایی که باید عملیاتی می‌شد را انجام دادیم و امیدواریم در سنگاپور نتایج درخشانی برای ایران ثبت شود. در مقایسه با اردوی قبل، شرایط آمادگی ملی‌پوشان پیشرفت چشمگیری داشته و در اجرای مهارت‌های فنی و قدرت بدنی، وضعیت به مراتب بهتری دارند.

حبیب‌آبادی در خصوص حضور مدعیان این رشته در سنگاپور تاکید کرد: همه مدعیان از جمله چین، چین‌تایپه و سنگاپور که میزبان این مسابقات است حضور دارند ضمن آنکه باید کشور‌های مطرح اروپایی را هم مد نظر داشت. نکته مهم موفقیت ما در رویداد‌های قبلی و تجربیاتی است که از میادین قبلی به دست آورده‌ایم و این برای ما قوت قلب است.

گفتنی است مسابقات جهانی سنگاپور ۱۰ تا ۱۳ آذرماه در شرایطی برگزار می‌شود که ترانه احمدی، رومینا سالک، مژده شعبانی و پرینازذکریا در بخش بانوان و رضا لسانی، امیرمحمد سواری، سبحان خسروانی و امیرحسین اصلانی در بخش مردان تیم اعزامی کشورمان را تشکیل می‌دهند. این تیم فردا تهران را به مقصد سنگاپور ترک خواهد کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: تیم ملی اسکیت ، مسابقات اسکیت
خبرهای مرتبط
بانوان مازندرانی در اردوی تیم ملی اسکیت رولبال
برگزاری مسابقات اسکیت المپیاد استعداد‌های برتر مازندران در بابلسر + فیلم 
حضور تیم منصف مازندران در مسابقات بین‌المللی اسکیت رولبال عمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دو عضو باشگاه استقلال و پرسپولیس محروم شدند
اسبقیان: رئیس فدراسیون ژیمناستیک با حکم قضایی تعیلق شده/ اینچه درگاهی: ابلاغیه‌ای به دستم نرسیده است
بازگشت سالار منجی به ایران/ آقامیری جایگزین شد
صعود گلشادنژاد و اباذری به یک چهارم نهایی کاراته قهرمانی جهان/ حیدری و خدابخشی حذف شدند
سرمربیگری علی منصوریان در یک تیم عربی
اعتراض ایران به جعل عنوان خلیج فارس از سوی فدراسیون جهانی موتورسواری
پنالتی برای شمس آذر صورت نگرفت/ گل سوم پرسپولیس صحیح بود
پرسپولیس با روحیه خوب مقابل استقلال قرار می‌گیرد/ برنده دربی به سمت قهرمانی می‌رود
نبرد حساس تراکتور و چادر ملو در تبریز
افتتاح نمایشگاه «دیدار با پسر ایران آقاتختی»
آخرین اخبار
انتقاد مشاور بهزیستی از انتشار بیانیه شمس آذر با خط بریل
اعتراض ایران به جعل عنوان خلیج فارس از سوی فدراسیون جهانی موتورسواری
افتتاح نمایشگاه «دیدار با پسر ایران آقاتختی»
سرمربیگری علی منصوریان در یک تیم عربی
پرسپولیس با روحیه خوب مقابل استقلال قرار می‌گیرد/ برنده دربی به سمت قهرمانی می‌رود
صدیقی: در جلسه‌ای درباره استعفای الهه منصوریان تصمیم گیری می‌کنیم
پنالتی برای شمس آذر صورت نگرفت/ گل سوم پرسپولیس صحیح بود
نبرد حساس تراکتور و چادر ملو در تبریز
دو عضو باشگاه استقلال و پرسپولیس محروم شدند
بازگشت سالار منجی به ایران/ آقامیری جایگزین شد
صعود گلشادنژاد و اباذری به یک چهارم نهایی کاراته قهرمانی جهان/ حیدری و خدابخشی حذف شدند
اسبقیان: رئیس فدراسیون ژیمناستیک با حکم قضایی تعیلق شده/ اینچه درگاهی: ابلاغیه‌ای به دستم نرسیده است
ایران قهرمان وزنه‌برداری جام فجر شد
نساجی بالاخره باخت/ مس شهر بابک به رده دوم جدول رسید
ابلاغیه کمیته انضباطی درباره بازی شمس آذر - پرسپولیس
استقلال خوزستان ۰ - ۱ گل گهر/ شاگردان تارتار به رده چهارم جدول رسیدند + فیلم
رضایی: داور بازی پنالتی صددرصد ما را برابر پرسپولیس نگرفت
بیانیه کنایه آمیز شمس آذر با خط بریل!
برای اولین‌بار تصمیمات داور داربی در ورزشگاه اعلام می‌شود
پیروانی: بازی دربی به احتمال زیاد در اراک برگزار می‌شود
پرسپولیس بدون محروم به دربی رسید
۳ امتیاز مهم در قزوین به دست آوردیم/ از فردا به دربی فکر می‌کنیم
زارع: بازی چیز خاصی نداشت جز این که باختیم
تنیس روی میز جوانان جهان؛ کامبک فرجی با شکست حریف آمریکایی
زور ذوب آهن و خیبر به هم نرسید + فیلم
پیکان ۱ - ۰ ملوان/ شاگردان دقیقی بعد از ۱۰ هفته پیروز شدند + فیلم
رونمایی از برترین‎‌های هفته سوم لیگ برتر تفنگ و تپانچه بانوان
لطفی سرمربی استقلال «ب» شد
برتری مدعیان در هفته ششم لیگ برتر بسکتبال بانوان
پذیرش استعفای سرمربی تیم فوتبال استقلال سیستان و بلوچستان