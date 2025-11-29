باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان مسابقات تیمی سابر قهرمانی کشور جوانان پسر تیم مازندران عنوان قهرمانی را به دست آورد، گیلان نایبقهرمان شد و تیمهای یزد و تهران بهطور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
پیش از این و در بخش انفرادی سابر جوانان، حسام مرادی از آذربایجان موفق شد عنوان قهرمانی را کسب کند. پارسا پورسلمان از یزد در جایگاه دوم ایستاد و طاها کارگرپور از گیلان و محمدمهدی شاکر از فارس بهصورت مشترک مقام سومی را به دست آوردند.
علیرضا پورسلمان رئیس و محسن وحدانی دبیر فدراسیون این رقابتها را از نزدیک نظارهگر کردند.