وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ عوارضی آزادراه کنار گذر شمالی کرج به زودی مشخص شده و با اجرای این پروژه شاهد کاهش ۲۴ درصدی بار ترافیکی خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص نرخ عوارضی آزادراه و تأمین مالی پروژه آزادراهی کنار گذر شمالی کرج اظهار داشت: تلاشهای زیادی برای تأمین منابع مالی انجام شده است. پیشبینیهایی برای مولدسازی اراضی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی بوده، صورت گرفته و بخشی از این عدد برای تأمین مالی انجام شده است. َ
وی ادامه داد: ما در تلاشیم که بتوانیم از خود شهر هزینه کنیم. برآورد شده که ۲۳ درصد ترافیک که از اتوبان به سمت قزوین میرود، بر روی این مسیر منتقل میشود و این عدد بزرگی است. این مسئله نشاندهنده ترددهای مداوم و زیاد در این مسیر است.
او بیان کرد: این پروژه به دلیل شاهکار مهندسی بودن، بسیار چشمگیر است و مطمئن باشید که این پل به عنوان یک مثال زدنی نه تنها در داخل کشور، بلکه در خارج از کشور نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنین پروژههای دیگری نیز در دست اقدام هستند، همچون ریل میان اردبیل و چابهار-زاهدان که سالهاست منتظر راهاندازی هستند.
او در پاسخ به سوالی در خصوص نرخ عوارضی آزادراه گفت: افزایش قیمت عوارض آزادراهی که با توجه به مصوبهای که در ستاد تنظیم داشتیم، دوباره به مسیر اصلی خود برگشت، نشاندهنده این است که وقتی بخش خصوصی آزادراه را در دست میگیرد و میسازد، نرخ عوارض نیز باید به صورت منطقی تنظیم شود. این پروژه نه تنها به بهبود ترافیک کمک میکند، بلکه به توسعه زیرساختهای کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار، ارزشگذاری و قیمتگذاری عوارض آزادراهی به مسیر قانونی خود بازگشته است و طبیعی است که وقتی بخش خصوصی در ساخت آزادراه مشارکت میکند، اخذ عوارض آزادراهی نیز بخشی از روند اجرای پروژه خواهد بود.