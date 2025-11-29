باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی ملک لی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با عدد سه میلیون و ۱۷۲ هزار واحد شروع به کار کرد و در پایان هفته و افزایش بیش از ۳.۵ درصدی، به عدد سه میلیون و ۲۸۲ هزار واحد رسید تا سقف تازه‌ای در بورس تهران رقم بخورد.

او افزود: شاخص کل موفق شد در هفته گذشته سقف جدیدی را ثبت کند. با توجه به تعطیلی یک روز در هفته گذشته، شاخص کل توانست با عبور از محدوده ۳.۳۰۰.۰۰۰ واحد سقف جدیدی را برای خود ثبت کند که البته در روز آخر هفته شاهد مقاومت جدی در این محدوده بودیم. با توجه به اینکه یکبار هم در اردیبهشت و یکبار هم در اواسط آبان ماه امسال شاهد چنین سقفی بودیم، شاخص توانست این محدوده مهم را به خوبی شکسته و روند صعودی را هموار کند. البته انتظار داریم در این محدوده کمی درجا زده و سپس به صعود خود ادامه دهد. محدوده ۳.۱۰۰.۰۰۰ واحد میتواند حمایت خوبی برای این حرکت باشد.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: شاخص کل هم وزن که نماگر بهتری از وضعیت بورس تهران است، اما کمتر از شاخص کل افزایش داشت. این شاخص در روز اول کاری هفته گذشته با عدد ۹۲۵ هزار واحد شروع به کار کرد و پس از افزایش حدود ۱.۷ درصدی، در پایان هفته به تراز ۹۴۱ هزار واحد رسید.

او می‌گوید: این شاخص بر خلاف شاخص کل، موفق نشد سقف جدیدی ثبت کند. همچنان برای این شاخص نیز محدوده حمایتی ۹۰۰ واحد را پیش بینی میکنیم.

شایان ذکر است دیدگاه‌های فوق صرفا تکنیکال بوده و عوامل و اخبار زیادی مانند مناسبات سیاسی و تصمیمات اقتصادی، می‌تواند بر روند این شاخص‌ها تاثیر بگذارد.