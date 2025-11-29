پژوهشگر آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر، با تأکید بر وابستگی روزافزون خدمات حیاتی کشور به سامانه‌های سایبرنتیکی گفت: زندگی روزمره مردم امروز بر جریان اطلاعات استوار است و اختلال‌های اخیر بانکی نشان داد که طراحی بومی این زیرساخت‌ها یک ضرورت راهبردی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمدعلی شکوهیان‌راد، پژوهشگر آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر، در گفت‌وگوی خود با باشگاه خبرنگاران جوان از جایگاه تعیین‌کننده سامانه‌های سایبرنتیکی در اداره امور روزمره شهروندان گفت و تأکید کرد: این زیرساخت‌ها امروز به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده‌اند.

 او با اشاره به وابستگی مستقیم خدمات حیاتی کشور به جریان اطلاعات تصریح کرد: هرجا فرآیند کنترل با هدف مشخص و از مسیر تبادل داده‌ها پیش می‌رود، عملاً با یک سیستم سایبرنتیکی روبه‌رو هستیم.

شکوهیان‌راد نمونه بارز این موضوع را در ساختار بانکی کشور دانست؛ جایی که جابه‌جایی فیزیکی پول جای خود را به گردش اطلاعات داده است و ارزش مالی افراد در قالب اعتبار دیجیتال تعریف می‌شود. نقطه حساس و واقعی این شبکه‌ها در طراحی بومی آنها نهفته است؛ طراحی‌ای که باید هم در سطح نرم‌افزار و هم سخت‌افزار، متکی بر توان داخلی باشد تا پایداری و امنیت این زیرساخت‌های حیاتی تضمین شود.

