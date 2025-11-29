باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر حق ذاتی ملتهای منطقه برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورهای خود در برابر تعرض رژیم صهیونیستی، مقاومت جوانان سوری در برابر نظامیان صهیونیست را پاسخ طبیعی و مشروع علیه تجاوزگری دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به استمرار نقضهای فاحش حقوق بینالملل از سوی رژیم صهیونیستی و گسترش دامنه جنایات آن در منطقه، بیعملی شورای امنیت سازمان ملل در قبال تعرضات رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورهای منطقه، از جمله سوریه و لبنان را تاسفبار خواند و نسبت به تبعات این وضعیت بر صلح و ثبات جهانی هشدار داد.