معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با کمک شناور امداد و نجات دریایی این اداره کل پنج سرنشین یک لنج باری در آب‌های مسیر دبی- آبادان در خلیج فارس نجات یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مصطفی حاجی رضایی معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: پیرو اعلام مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی بوشهر مبنی بر آبگرفتگی موتور یک لنج باری در ۶ مایلی کانال بوشهر، شناور هادی ۶ برای امدادرسانی به منطقه اعزام شد.

وی افزود: با هماهنگی انجام شده، لنج باری اجازه ورود به کانال را دریافت کرد و عملیات امدادرسانی با همراهی شناور هادی ۶ و وضعیت آماده‌باش شناورهای آناهیتا و احسان انجام شد.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار کرد: با پهلو گرفتن ایمن موتورلنج باری در اسکله ۷، عملیات نجات پنج سرنشین موتورلنج باری مسیر دبی-آبادان با موفقیت پایان یافت.

حاجی رضایی عنوان کرد: دریانوردان در صورت مواجهه با شرایط اضطرار دریایی باید در اسرع وقت با سامانه تلفنی ۱۵۵۰ تماس حاصل کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نجات لنج باری ، مسیر دریایی
