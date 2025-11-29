باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیهای اعلام کرد که صدور روادید برای تمامی دارندگان گذرنامه افغانستان به صورت فوری متوقف شده است. در این بیانیه تأکید شد که هیچ اولویتی برای ایالات متحده بالاتر از حفاظت از امنیت ملی و ایمنی عمومی مردم این کشور نیست.
همزمان با این تصمیم، «جوزف بی ایدلو»، مدیرکل اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، در اطلاعیهای در شبکه اجتماعی ایکس از توقف تمامی تصمیمگیریهای مربوط به پناهندگی خبر داد. وی اعلام کرد که این اقدام به منظور اطمینان از انجام بررسیهای امنیتی کامل بر روی هر فرد خارجی صورت گرفته است.
این تصمیمگیریها پس از حادثه تیراندازی چهارشنبه ۲۶ نوامبر در نزدیکی کاخ سفید اتخاذ شد که طی آن یک تبعه افغانستانی، دو عضو گارد ملی ویرجینیای غربی را هدف قرار داد. در پی این رویداد، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از دولت خواست تا وضعیت تمامی مهاجران افغانستانی که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن وارد این کشور شدهاند، مورد بازبینی مجدد قرار دهد.
مظنون این حمله «رحمانالله لکنوال»، تبعه ۲۹ ساله افغانستانی، معرفی شده که پیش از این عضو واحد ضربتی قندهار – معروف به «عقرب» – وابسته به نیروهای ویژه افغانستان بوده و با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) همکاری داشته است. او با اتهاماتی از جمله حمله با سلاح مرگبار و نگهداری سلاح گرم هنگام ارتکاب جرم خشونتآمیز روبروست.
در ادامه این اقدامات، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده نیز اعلام کرد که رسیدگی به کلیه درخواستهای مهاجرتی شهروندان افغانستان تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.