باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حمید جنیدی‌مقدم - جعفر جندقی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برنامه‌های پیشگیری و غربالگری سرطان با رویکرد جدید در ۳ استان انجام خواهد شد.

به گفته وی توجه به بیماری‌های غیر واگیر در کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است. بیماری‌های غیر واگیری در بین کودکان وجود دارد که آنها از این عارضه‌ها رنج می‌برند.

جعفر جندقی تصریح کرد: کنترل بیماری‌های غیر واگیر در بزرگسالی با اصلاح سبک زندگی انجام خواهد شد و وزارت بهداشت در این راستا برنامه ریزی کرده تا سبک زندگی سالم را از همان دوران کودکی به افراد آموزش بدهد تا در آینده از مرگ‌های زودرس ناشی از بیماری‌های غیر واگیر پیشگیری شود.

وی تاکید کرد: اکنون در وزارت بهداشت طرح برنامه کنترل بیماری‌های غیر واگیر برای اولین بار تدوین شده است.

جعفر جندقی ادامه داد: اکنون برنامه‌هایی مانند خود مراقبتی، آموزش افراد و تشخیص زودرس از جمله برنامه‌های وزارت بهداشت برای مقابله با بیماری‌های غیر واگیر به خصوص انواع عارضه سرطان تحت ذیل پزشکی خانواده است.