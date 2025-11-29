معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان گفت: جلوگیری از گسترش بی‌رویه، حفظ کاربری‌های کشاورزی، تقویت ساختار روستا و توجه به توسعه اقتصادی از مهم‌ترین رویکرد‌های بازنگری طرح‌هادی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _  میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، به همراه اعضای کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی استان از روستاهای کشکلایه، لگموج و مجموعه روستاهای نرکه بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی و مطالعاتی این طرح‌ها قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید، مهندس حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان و دبیر کمیته تصویب طرح‌های هادی استان، با بیان اینکه بازنگری طرح‌های هادی یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز توسعه روستایی است، اظهار داشت: طرح‌های هادی باید منعکس‌کننده شرایط واقعی روستا و پاسخگوی نیازهای سکونتی، خدماتی و توسعه‌ای ساکنان باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان افزود:  در بازنگری‌های جدید تلاش کرده‌ایم ضوابط، سرانه‌ها و کاربری‌ها با نگاه کارشناسی و بر اساس مطالعات دقیق اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی تنظیم شود.

وی با اشاره به تأکید برنامه هفتم توسعه بر ساماندهی فضاهای روستایی افزود: بازنگری طرح‌ها فرصتی برای برطرف کردن چالش‌های گذشته، ایجاد بستر توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی روستاییان است.

توسعه اقتصادی روستا از مهم‌ترین رویکرد‌های بازنگری طرح‌هادی


غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان نیز با تأکید بر نقش مهم طرح‌های هادی در هدایت ساخت‌وسازها و حفظ هویت روستا تصریح کرد: طرح هادی باید به‌روزرسانی‌شده، کاربردی و منطبق با آینده‌نگری باشد،‌جلوگیری از گسترش بی‌رویه، حفظ کاربری‌های کشاورزی، تقویت ساختار روستا و توجه به توسعه اقتصادی از مهم‌ترین رویکردهای بازنگری طرح‌هاست.

در جریان این بازدید، تیم کارشناسی به بررسی وضعیت کاربری اراضی، مسیرهای ارتباطی، محدوده و حریم روستا، وضعیت بافت قدیمی و فضاهای پیشنهادی برای خدمات عمومی پرداخت،  همچنین مقرر شد برخی از پیشنهادها و اصلاحات مطرح‌شده در جلسه‌های تخصصی کمیته، پس از جمع‌بندی، در نسخه نهایی طرح‌ها اعمال شود

طرح هادی ، روستا
