باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، به همراه اعضای کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی استان از روستاهای کشکلایه، لگموج و مجموعه روستاهای نرکه بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی و مطالعاتی این طرح‌ها قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید، مهندس حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان و دبیر کمیته تصویب طرح‌های هادی استان، با بیان اینکه بازنگری طرح‌های هادی یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز توسعه روستایی است، اظهار داشت: طرح‌های هادی باید منعکس‌کننده شرایط واقعی روستا و پاسخگوی نیازهای سکونتی، خدماتی و توسعه‌ای ساکنان باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان افزود: در بازنگری‌های جدید تلاش کرده‌ایم ضوابط، سرانه‌ها و کاربری‌ها با نگاه کارشناسی و بر اساس مطالعات دقیق اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی تنظیم شود.

وی با اشاره به تأکید برنامه هفتم توسعه بر ساماندهی فضاهای روستایی افزود: بازنگری طرح‌ها فرصتی برای برطرف کردن چالش‌های گذشته، ایجاد بستر توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی روستاییان است.



غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان نیز با تأکید بر نقش مهم طرح‌های هادی در هدایت ساخت‌وسازها و حفظ هویت روستا تصریح کرد: طرح هادی باید به‌روزرسانی‌شده، کاربردی و منطبق با آینده‌نگری باشد،‌جلوگیری از گسترش بی‌رویه، حفظ کاربری‌های کشاورزی، تقویت ساختار روستا و توجه به توسعه اقتصادی از مهم‌ترین رویکردهای بازنگری طرح‌هاست.

در جریان این بازدید، تیم کارشناسی به بررسی وضعیت کاربری اراضی، مسیرهای ارتباطی، محدوده و حریم روستا، وضعیت بافت قدیمی و فضاهای پیشنهادی برای خدمات عمومی پرداخت، همچنین مقرر شد برخی از پیشنهادها و اصلاحات مطرح‌شده در جلسه‌های تخصصی کمیته، پس از جمع‌بندی، در نسخه نهایی طرح‌ها اعمال شود