عضو هیات مدیره سازمان بورس گفت: در حال حاضر، نزدیک به ۱۰ درخواست برای صندوق صدور و ابطال طلا دادیم و ما استقبال می‌کنیم که تعداد این صندوق‌ها افزایش یابد تا به نیاز‌های سرمایه‌گذاران پاسخ داده شود. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - رضا عیوضلو، عضو هیات مدیره سازمان بورس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح وضعیت صندوق‌های طلا و برنامه‌های آتی این سازمان پرداخت و گفت: تاکنون، متقاضیان برای صندوق طلا عمدتاً به سمت صندوق‌های قابل معامله مراجعه می‌کردند. اما با توجه به مذاکراتی که با همکاران در سازمان داشتیم، تصمیم داریم که شبکه فروش این صندوق‌ها را گسترش دهیم تا دسترسی بیشتری برای عموم مردم فراهم شود. 

او افزود: هدف ما این است که صندوق‌هایی با شبکه فروش غیر از کارگزاران ایجاد کنیم تا به وسیله سبدگردان‌ها و با یک پلتفرم مناسب، این صندوق‌ها به راحتی در دسترس مشتریان قرار بگیرد. 

عیوضلو ادامه داد: برای تسهیل این فرآیند، مجوز صدور و ابطال برای صندوق‌ها صادر خواهد شد. پیش از این، ما مانعی برای صدور مجوز نداشتیم، اما متقاضیان بیشتر تمایل به ایجاد صندوق‌های قابل معامله داشتند. اکنون  چند درخواست را روی صندوق صدور ابطالی داریم اولی موافقت اصولی آن داده شده است و انشالله کارهای انجام و به مجوز فعالیت خواهد رسید متقاضیان دیگری هم هستند که صندوق طلا را به صورت صدور ابطالی درخواست دادند ما هم استقبال می‌کنیم.

این عضو هیات مدیره سازمان بورس همچنین به سوالاتی درباره نحوه فعالیت ۲۴ ساعته صندوق‌ها پاسخ داد و گفت: این موضوع باید در اساسنامه و امیدنانه صندوق تعریف شود و بسته به مدیر صندوق دارد. ممکن است یک مدیر صندوق تصمیم بگیرد که ۲۴ ساعته فعالیت کند، اما این نیاز به بررسی زیرساخت‌های موجود دارد. اگر مدیران درخواست دهند که در چه بازه زمانی فعالیت کنند، همکاران ما این درخواست‌ها را بررسی خواهند کرد. 

