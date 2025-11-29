مدیرعامل جمعیت هلال احمرمازندران از پوشش امدادی این جمعیت به ۹۴ حادثه در یک هفته گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال احمرمازندران از پوشش امدادی این جمعیت به ۹۴ حادثه از یکم لغایت هفتم آذر خبر داد و گفت: ارائه خدمات امدادی به ۱۸ حادثه ترافیکی، ۵ فوریت پزشکی، یک حادثه کوهستان، ۱۳ فقره پوشش امدادی تجمعات انبوه، ۶ حادثه اقلیمی و همچنین ارائه خدمات لازم به ۲۲ نفر مراجعان حضوری به پایگاه‌ها و پست‌های امدادی از مهمترین خدمات هلال احمرمازندران دریک هفته گذشته بوده است.

او افزود: بیش از ۲۶ نفر از مصدومان حوادث مختلف توسط نجاتگران هلال احمراستان به مراکز درمانی منتقل و به ۳۴ نفر از مراجعین به پایگاه‌ها و پست‌های امدادی خدمات حضوری ارائه شد.

فخاری گفت: بیشترین حوادث امدادرسانی شده مربوط به جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه با ثبت ۱۸ حادثه و بیشترین حوادث ترافیکی امدادرسانی شده نیز مربوط به شهرستان آمل با ثبت ۳ حادثه بوده است.

برچسب ها: هلال احمر مازندران ، امداد و نجات
خبرهای مرتبط
نجات ۴۴۵ نفر از امواج سهمگین خزر
نجات ۲۰ گردشگر مفقود شده در لفور سوادکوه شمالی
۳۹ نفر از سیلاب روستای شیاده بابل نجات یافتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف و ضبط ۴۰ تن خوراک دام فاسد در یک واحد مرغداری بابل
سالی طلایی برای برنج مازندران؛ وضعیت عرضه و تقاضا مناسب‌تر از سال‌های گذشته
انسداد مقطعی محور کندوان
استقبال از قهرمانان افتخارآفرین المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو در بابلسر + فیلم
دستگیری سارق سابقه‌دار توسط پلیس راه در محور کندوان
آخرین اخبار
دستگیری سارق سابقه‌دار توسط پلیس راه در محور کندوان
استقبال از قهرمانان افتخارآفرین المپیک ناشنوایان و کم ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو در بابلسر + فیلم
انسداد مقطعی محور کندوان
سالی طلایی برای برنج مازندران؛ وضعیت عرضه و تقاضا مناسب‌تر از سال‌های گذشته
کشف و ضبط ۴۰ تن خوراک دام فاسد در یک واحد مرغداری بابل
توقف فوری حفاری‌های غیرمجاز و برخورد قضایی با متخلفان
دستگیری اعضای باند سارقان اماکن خصوصی در محمودآباد
امدادرسانی هلال احمر مازندران به ۹۴ حادثه
پهلوگیری روزانه پنج فروند کشتی نهاده دامی در بندر امیرآباد
قهرمانی مقاوم در مسابقات فوتبال زیر ۱۴ سال باشگاه‌های بابلسر
اقامت شبانه گردشگران در جنگل‌های آمل ممنوع شد
ضبط ماینر‌های قاچاق در شهرستان سیمرغ