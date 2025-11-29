مدیرعامل جمعیت هلال احمرمازندران از پوشش امدادی این جمعیت به ۹۴ حادثه در یک هفته گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال احمرمازندران از پوشش امدادی این جمعیت به ۹۴ حادثه از یکم لغایت هفتم آذر خبر داد و گفت: ارائه خدمات امدادی به ۱۸ حادثه ترافیکی، ۵ فوریت پزشکی، یک حادثه کوهستان، ۱۳ فقره پوشش امدادی تجمعات انبوه، ۶ حادثه اقلیمی و همچنین ارائه خدمات لازم به ۲۲ نفر مراجعان حضوری به پایگاه‌ها و پست‌های امدادی از مهمترین خدمات هلال احمرمازندران دریک هفته گذشته بوده است.

او افزود: بیش از ۲۶ نفر از مصدومان حوادث مختلف توسط نجاتگران هلال احمراستان به مراکز درمانی منتقل و به ۳۴ نفر از مراجعین به پایگاه‌ها و پست‌های امدادی خدمات حضوری ارائه شد.

فخاری گفت: بیشترین حوادث امدادرسانی شده مربوط به جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه با ثبت ۱۸ حادثه و بیشترین حوادث ترافیکی امدادرسانی شده نیز مربوط به شهرستان آمل با ثبت ۳ حادثه بوده است.