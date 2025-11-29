باشگاه خبرنگاران جوان - چندی است تولید یک برنامه با محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در بستر فضای مجازی آغاز شده است. این برنامه که با حضور تماشاگران و تماشاچی برگزار می‌شوند برنامه تعاملی بین مجری و تماشاگران محسوب شده و تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در آن برای دیده شدن صورت می‌گیرد.

در همین رابطه ۷ نفر از عوامل برنامه‌ای که با شرایط مورد اشاره تولید و پخش می‌شود با دستور قضایی بازداشت شده‌اند. مجری این برنامه با تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی است پس از تولید چند قسمت از برنامه خود و بارگذاری آن در فضای مجازی با دستور قضایی بازداشت شده و پرونده قضایی نزد بازپرس تشکیل شده است.

پس از تشکیل پرونده قضایی برای عوامل مورد اشاره ضمن توقف برنامه مورد اشاره، بازپرس پرونده برخی عوامل را با صدور قرار وثیقه مناسب تا زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه آزاد کرده، اما برخی عوامل دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه