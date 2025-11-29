۷ نفر از عوامل برنامه غیر اخلاقی در بستر فضای مجازی که با حضور تماشاگران در استودیو تولید و پخش می‌شود، با دستور مقام قضایی بازداشت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چندی است تولید یک برنامه با محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در بستر فضای مجازی آغاز شده است. این برنامه که با حضور تماشاگران و تماشاچی برگزار می‌شوند برنامه تعاملی بین مجری و تماشاگران محسوب شده و تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در آن برای دیده شدن صورت می‌گیرد.

در همین رابطه ۷ نفر از عوامل برنامه‌ای که با شرایط مورد اشاره تولید و پخش می‌شود با دستور قضایی بازداشت شده‌اند. مجری این برنامه با تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی است پس از تولید چند قسمت از برنامه خود و بارگذاری آن در فضای مجازی با دستور قضایی بازداشت شده و پرونده قضایی نزد بازپرس تشکیل شده است.

پس از تشکیل پرونده قضایی برای عوامل مورد اشاره ضمن توقف برنامه مورد اشاره، بازپرس پرونده برخی عوامل را با صدور قرار وثیقه مناسب تا زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه آزاد کرده، اما برخی عوامل دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: قوه قضاییه ، فضای مجازی ، غیر اخلاقی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
علی صبوری بوده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
فکر کنم یکیشون اون پسر اوسکوله که تو خندوانه معروف شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
بپرسی بگی چکاره آید میگویند هنر مند هنرمندی که فسق فجور کار عادیشان باشد هنرمندش هم در راه فسق فجور خواهد بود فردا هم آقایان اعلام میکنند ماهنر خندان مستقل هستیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
اینها دریک پارسی مختلط بازداشت شده همراه خود 38لیتر الکل داشتند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
دنیای مجازی و ب امان خدا ول نکنین

واقعا بعضی محتویات شرم اور هس

حتی تخریب فرهنگ ایرانی تو دید خارجی ها رو هم رواج میده
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
اینها همانند که ادعای سینماگران مستقل می نامند غربگدا هستند اینها هدف نابودکردن خانواده ها هستند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
اینها همان پسماندهای فرخ‌نژاد هستند باید با اشد مجازات برخورد شوند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
دوروز دیگه پررو تر و وقیح تر برنامه دیگری میسازند این اولین نیست آخریش هم نخواهد بود کلا ملت حزب الله سرکارند و سیاهی لشگر آقایان برای راهپیمایی و صندوق های رای....پولش مال آقازاده ها و سلبریتی ها و مرگ و نداریش مال حزب اللهی ها
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
تمام این کارها بستری فراهم می کند تا فرهنگ مبتذل غربی در جامعه استقرار یابدو گسترش پیدا کند
پس باید قاطعانه برخورد شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ریحانه
۱۵:۲۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
کدوم برنامه بوده؟
اللهم عجل لولیک الفرج
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
متاسفانه احکام بازدارنده نیست و همین احکام هم هنگام اجرا بدرستی اجرا نمیشن ..اصن سازمان زندانهای ایران ینی کشک
۴
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۹:۰۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
همه این کثافت کاری هامال فضای مجاریست حالا هی بگید چرافلان چرابهمان....؟!تافصای مجازط کنترل نشه همینه وبس....؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
کل سینما شده مسائل جنسی یعنی جرات نمی کنی با خانواده بری سینما، چون بنیان خانواده رو هدف قرار گرفتن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
زحمات پلیس قابل تقدیر است ولی حیف وصد حیف که مشگل برخورد قوه قضائیه است که تمام زحمات این عزیزان را بفنا می‌دهد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
برنامه چی بود ؟ کی بود ؟ کجا بود ؟؟؟
چرا خبر اینقدر مبهم است ؟؟؟
مجبوربد ؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
خدا قوه قضاییه را خیر بده. یک قدم دیگر در راه کاهش حرمت شکنی و بی غیرتی در جامعه برداشتند؛ تا نگذارند جوانها و خانواده ها بیشتر از این آسیب ببینند.
۰
۲
پاسخ دادن
