باشگاه خبرنگاران جوان _ مصطفی داداش‌زاده با بیان اینکه این پروژه یکی از با اهمیت ترین طرح‌های نوسازی شبکه برق در سال‌های اخیر در منطقه است، تصریح کرد: اصلاح کابل‌های قدیمی و نوسازی پایه‌های فرسوده باعث افزایش ایمنی شبکه، کاهش خاموشی‌ها و ارتقای رضایت مشترکان خواهد شد.

وی با اشاره به دو محور اصلی پروژه توضیح داد: در بخش نخست، ۶۰ کیلومتر کابل قدیمی مسی که به دلیل تلفات انرژی بالا و حساسیت در برابر شرایط جوی فرسوده شده‌اند، جمع‌آوری و با کابل‌های خودنگهدار پیشرفته جایگزین خواهند شد. بخش دوم شامل نوسازی پایه‌های فرسوده چوبی به پایه‌های مقاوم فلزی و بتنی است تا استحکام و ایمنی شبکه در برابر باد و طوفان افزایش یابد.

داداش‌زاده با بیان اینکه پس از اجرای این پروژه، بیش از ۸۰ درصد شبکه برق بخش سنگر به کابل خودنگهدار مجهز خواهد شد، افزود: این اقدام موجب کاهش خاموشی‌ها، افزایش کیفیت برق‌رسانی و بهبود ایمنی شبکه در سراسر بخش خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های برق، نقش مهمی در ارتقای سطح رفاه مردم، پایداری خدمات و کاهش مشکلات ناشی از شبکه‌های فرسوده دارد و اجرای این پروژه نقطه عطفی در بهبود زیرساخت‌های انرژی بخش سنگر محسوب می‌شود.

منبع روابط عمومی