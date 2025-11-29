مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سپیدان گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده پس از زلزله ۲۹ مهر ۱۴۰۴، مجموعاً ۱۲۰۷ واحد مسکونی شهری و روستایی در این شهرستان دچار آسیب شده‌اند و ارزیابی این واحد‌ها انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فریدونی در حاشیه بازدید از واحد‌های آسیب‌دیده در زلزله سپیدان با تشریح جزئیات این ارزیابی گفت: در بخش شهری ۳۹۴ واحد احداثی و ۵۸۵ واحد تعمیری شناسایی شده که مجموع آسیب‌های شهری را به ۹۷۹ واحد می‌رساند.

او ادامه داد: در مناطق روستایی نیز ۱۱۴ واحد احداثی و ۲۱۴ واحد تعمیری مورد تأیید تیم‌های ارزیاب قرار گرفته و در مجموع ۳۲۸ واحد روستایی آسیب دیده‌اند.

به گفته فریدونی، این آمار مبنای برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات بازسازی و تعمیر واحد‌های آسیب‌دیده در سطح شهرستان خواهد بود و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط برای سرعت‌بخشی به روند خدمات‌رسانی در حال انجام است.

مدیر بنیاد مسکن سپیدان تأکید کرد که بنیاد مسکن با همه ظرفیت خود در کنار مردم آسیب‌دیده قرار دارد و تلاش می‌شود عملیات بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز و اجرا شود.

در تاریخ ۲۹ مهر سال جاری زلزله‌ای در مقیاس ۴.۷ ریشتر در اردکان (سپیدان) رخ داد که موجب خسارت به برخی از واحد‌های مسکونی شد.

منبع: بنیاد مسکن فارس

