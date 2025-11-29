سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از تقویت خدمات بیمه‌ای و حمایتی صنعتگران استان خبر داد و گفت: مسائل مربوط به بیمه، تسهیلات و اشتغال فعالان حوزه صنایع‌دستی در کردستان با جدیت پیگیری می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛پریسابهرامی-  پویا طالب‌نیا در دیدار برهان صلواتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، اظهار کرد: حوزه صنایع‌دستی یکی از پرچالش‌ترین بخش‌ها در استان بوده و همواره نیازمند توجه ویژه و حمایت مستمر دستگاه‌های اجرایی است.

سرپرست میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در نظر داریم بازارچه‌های صنایع‌دستی در سطح استان و همچنین در مرز‌های ورودی راه‌اندازی کنیم تا محصولات بومی و سنتی کردستان به صورت مستقیم در دسترس گردشگران و علاقه‌مندان قرار گیرد.

او عنوان کرد: رایزنی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه در این زمینه انجام شده و امیدواریم با همکاری تمامی نهاد‌های مرتبط، خدمات شایسته و قابل توجهی به صنعتگران ارائه شود.

طالب‌نیا یادآور شد: حمایت از صنعتگران تنها محدود به تسهیلات نیست و تلاش می‌شود با ارائه آموزش‌های تخصصی، تسهیل در صادرات و معرفی بهتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان، جایگاه کردستان در بازار‌های داخلی و خارجی ارتقا یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان هم با اعلام آمادگی برای همکاری در حوزه‌های مختلف گفت: راه‌اندازی بازارچه‌های فعال و مستمر برای عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی ضروری است تا تولیدات صنعتگران به بهترین نحو در دسترس مصرف‌کنندگان و گردشگران قرار گیرد.

