معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، از شناسایی و انهدام یک شبکه فعال در پوشش شرکت هرمی با عنوان «کیونت (QNet)» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر فریب فرزندش توسط اعضای یک شرکت هرمی، تحقیقات تخصصی در دستور کار اداره چهاردهم قرار گرفت.

شاکی اظهار داشت که حدود چهار ماه قبل، فرزندش به بهانه یافتن کار به تهران آمده و پس از مدتی اعلام کرده برای ضمانت شغل جدیدش به ۲۵۰ میلیون تومان وجه نیاز دارد. این مبلغ توسط پدر به حساب او واریز شده بود، اما پس از گذشت مدتی خانواده متوجه عضویت فرزندشان در شبکه هرمی کیونت شدند.»

سرهنگ مجیدی افزود: «با بررسی‌های میدانی و اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان، محل فعالیت این شبکه در محدوده بزرگراه آیت‌الله سعیدی شناسایی شد و کارآگاهان اداره چهاردهم در یک عملیات ضربتی و هماهنگ توانستند ۱۹ نفر از اعضای فعال این شرکت هرمی را در محل تجمع دستگیر کنند. همچنین این مکان به دستور مقام قضایی پلمب شد.»

وی ادامه داد: «در بازرسی از محل، جزوات آموزشی، دفترچه‌های عضوگیری، تراکنش‌های مالی، و مدارک مرتبط با فعالیت غیرقانونی شرکت کشف و ضبط گردید. بررسی سوابق افراد دستگیرشده نیز نشان داد اکثر آنان از شهرستان‌های مختلف کشور به تهران آمده و در محل فعالیت این شبکه اقامت داشتند.»

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: «تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مرتبطین این شبکه همچنان ادامه دارد و متهمان جهت سیر مراحل قضایی به مرجع مربوط معرفی شدند.»

هشدار پلیسی:

۱. فعالیت تحت عنوان شرکت هرمی، طبق قانون جرم محسوب می‌شود و با عاملان و مروجان آن برخورد قضایی قاطع صورت می‌گیرد.

۲. شهروندان، به ویژه جوانان جویای کار، از اعتماد به وعده‌های ثروت سریع و درآمد آسان توسط افراد ناشناس پرهیز کنند.

۳. هرگونه اطلاع از فعالیت شرکت‌های مشکوک به عضوگیری هرمی، توسط شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش داده شود.

۴. خانواده‌ها نیز در صورت مشاهده تغییر ناگهانی در رفتار فرزندان خود، نسبت به احتمال حضور آنان در چنین شبکه‌هایی هوشیار باشند.

۵. پلیس آگاهی تهران بزرگ با رصد میدانی و عملیات تخصصی، به‌طور مستمر با ساختار‌های سازمان‌یافته هرمی در پایتخت برخورد می‌کند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس آگاهی تهران بزرگ ، شرکت هرمی
خبرهای مرتبط
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
ماجرای صدای شلیک تیر در افسریه برای چه بود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
تو سرآسیاب پر از شرکت هرمی هست شرکت های هرمی تو شمال و تهران و کرج و مشهد و قم خیلی زیادن
۰
۰
پاسخ دادن
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
نحوه پناه‌گیری و خروج اضطراری هنگام زلزله ویژه دانش آموزان + فیلم
راهکار‌هایی برای مصرف بهینه آب در شرایط خشکسالی + فیلم
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
افزایش ۷ درصدی ترافیک آبان نسبت به مهر ماه
آخرین اخبار
افزایش ۷ درصدی ترافیک آبان نسبت به مهر ماه
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
راهکار‌هایی برای مصرف بهینه آب در شرایط خشکسالی + فیلم
نحوه پناه‌گیری و خروج اضطراری هنگام زلزله ویژه دانش آموزان + فیلم
آتش‌سوزی مجتمع مسکونی ۵۴ واحدی در شهرک راه‌آهن تهران
نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری دستگاه قضایی استان تهران در روز‌های ۹ و ۱۰ آذر
برگزاری دیدار‌های فوتبال در تهران ممنوع شد
قطع درخت در منطقه ۱۴ تهران/ شهرداری منطقه پاسخگو نیست
قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی نهایی شد
رونمایی از ۲ رام متروی داخلی تا هفته آینده
تمدید طرح زوج و فرد از در منازل و محدودیت تردد کامیون‌ها در تهران
مدارس و دانشگاه‌های تهران یکشنبه و دوشنبه مجازی شد
۷ وظیفه اصلی در سند تحول برای پژوهشگاه قوه قضاییه در نظر گرفته شده است
المان‌های «دیار امام هادی (ع)» در منطقه ۱۰ جانمایی شدند
پایان کابوس قولنامه‌ها؛ چگونه «قانون الزام به ثبت رسمی» نظام قضایی و اقتصاد را متحول می‌کند؟
رئیس‌جمهور به استانداری تهران رفت
برای اولین‌بار در ایران؛ کتاب کمک‌های اولیه به خط بریل منتشر شد
آلودگی هوا؛ مراقب نفس‌هایتان باشید + فیلم
افزایش کلاهبرداری با تماس‌های جعلی در پیام‌رسان‌های داخلی
انسداد جاده چالوس از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه
ایستگاه مریم مقدس (س) افتتاح شد
بیش از ۱۰ میلیون نفر در ایران دارای معلولیت هستند
ارائه خدمات امداد و نجات به ۵۸۳ نفر در هفته نخست آذر
دو بخشش پای چوبه دار به حرمت بانوی دو عالم