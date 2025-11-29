باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر محمدی گفت: این سرشماری هر سال در دو مرحله انجام میشود؛ مرحله نخست در فصل بهار بر پایه ثبت صدا و مشاهده مستقیم، و مرحله دوم در پاییز پس از برداشت محصولات کشاورزی و کاهش پوشش گیاهی، از طریق مشاهده مستقیم صورت میگیرد.
او با اشاره به نقش مشارکت جوامع محلی و همیاران محیطزیست در حفاظت از قرقاول افزود: نتایج سرشماریهای سالهای گذشته نشان میدهد جمعیت این گونه در زیستگاههای استان از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و روند افزایشی دارد.
به گفته معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل زیستگاههای اصلی قرقاول ایرانی در شهرستانهای گرمی، بیلهسوار و پارسآباد قرار دارند.
این پرنده زیبا از خالصترین نژادهای قرقاول در جهان بهشمار میرود و از نظر ذخیره ژنتیکی، دارای ارزش ملی و بینالمللی ویژهای است.
منبع: محیط زیست