معاون محیط زیست استان اردبیل گفت: سرشماری پاییزه قرقاول، در زیستگاه‌های شمالی استان از اوایل آبان آغاز و تا اوایل آذر ادامه داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر محمدی گفت: این سرشماری هر سال در دو مرحله انجام می‌شود؛ مرحله نخست در فصل بهار بر پایه ثبت صدا و مشاهده مستقیم، و مرحله دوم در پاییز پس از برداشت محصولات کشاورزی و کاهش پوشش گیاهی، از طریق مشاهده مستقیم صورت می‌گیرد. 

او با اشاره به نقش مشارکت جوامع محلی و همیاران محیط‌زیست در حفاظت از قرقاول افزود: نتایج سرشماری‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد جمعیت این گونه در زیستگاه‌های استان از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و روند افزایشی دارد. 

به گفته معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل زیستگاه‌های اصلی قرقاول ایرانی در شهرستان‌های گرمی، بیله‌سوار و پارس‌آباد قرار دارند. 

این پرنده زیبا از خالص‌ترین نژاد‌های قرقاول در جهان به‌شمار می‌رود و از نظر ذخیره ژنتیکی، دارای ارزش ملی و بین‌المللی ویژه‌ای است.

منبع: محیط زیست

