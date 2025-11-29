با دستور فرمانده کل ارتش، از پایگاه شناوری جمهوری اسلامی ایران، «کردستان»، رونمایی و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران، «سهند» به نیروی دریایی ارتش ملحق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طی مراسمی با حضور امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر دریادار سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، از پایگاه شناوری جمهوری اسلامی ایران، «کردستان» رونمایی و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران، «سهند» رونمایی شد.

همچنین در این مراسم شناور‌های تندرو موشک‌انداز، یگان‌های پروازی بدون سرنشین چندمنظوره، رونده‌های زیرسطحی بدون سرنشین هوشمند و سامانه‌های جنگالی، موشکی و اطلاعاتی ساحل پایه و دریاپایه نیز به نیروی دریایی ارتش الحاق شدند.

در این مراسم که با حضور استانداران استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، امام جمعه اهل تسنن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات و مسئولان استان کردستان و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا برگزار و از ۳ خانواده شهید نیروی دریایی ارتش تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

این الحاقات با هدف ارتقای توان رزم دریایی، نمایش توان فنی، توسعه طرح‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات، گسترش نوآوری در حوزه طراحی، افزایش عمق نفوذ راهبردی و دسترسی گسترده‌تر به آب‌های بین‌المللی صورت گرفت و ظرفیت عملیاتی و حضور دریایی نیروی دریایی ارتش در آب‌های دوردست تقویت خواهد شد.

ناوشکن سهند، سومین شناور کلاس موج در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۳ به‌طور غیرمنتظره در اسکله بندرعباس دچار سانحه و غرق شد و موجی از نگرانی در میان افکار عمومی و دریادلان ایجاد کرد ولی دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی ۱۴ روز عملیات فنی و امدادی بی‌وقفه، موفق به بازگرداندن دوباره این ناوشکن به سطح آب شدند.

این رویداد در شرایطی به سرانجام رسید که بسیاری از متخصصان داخلی و خارجی شانسی برای احیای دوباره سهند قائل نبودند، اما با همت و تلاش دریادلان نداجا این مهم که می‌توان آن را اقدامی برای اولین بار در این سطح بیان داشت و در دنیا بی‌نظیر بوده به سرانجام رسید و ما بار دیگر شاهد حضور پر قدرت سهند در عرصه دریا‌ها خواهیم بود.

منبع: ارتش