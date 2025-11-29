با دستور فرمانده کل ارتش، از پایگاه شناوری جمهوری اسلامی ایران، «کردستان»، رونمایی و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران، «سهند» به نیروی دریایی ارتش ملحق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طی مراسمی با حضور امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر دریادار سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، از پایگاه شناوری جمهوری اسلامی ایران، «کردستان» رونمایی و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران، «سهند» رونمایی شد.

همچنین در این مراسم شناور‌های تندرو موشک‌انداز، یگان‌های پروازی بدون سرنشین چندمنظوره، رونده‌های زیرسطحی بدون سرنشین هوشمند و سامانه‌های جنگالی، موشکی و اطلاعاتی ساحل پایه و دریاپایه نیز به نیروی دریایی ارتش الحاق شدند.

در این مراسم که با حضور استانداران استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، امام جمعه اهل تسنن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات و مسئولان استان کردستان و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا برگزار و از ۳ خانواده شهید نیروی دریایی ارتش تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

این الحاقات با هدف ارتقای توان رزم دریایی، نمایش توان فنی، توسعه طرح‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات، گسترش نوآوری در حوزه طراحی، افزایش عمق نفوذ راهبردی و دسترسی گسترده‌تر به آب‌های بین‌المللی صورت گرفت و ظرفیت عملیاتی و حضور دریایی نیروی دریایی ارتش در آب‌های دوردست تقویت خواهد شد.

ناوشکن سهند، سومین شناور کلاس موج در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۳ به‌طور غیرمنتظره در اسکله بندرعباس دچار سانحه و غرق شد و موجی از نگرانی در میان افکار عمومی و دریادلان ایجاد کرد ولی دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی ۱۴ روز عملیات فنی و امدادی بی‌وقفه، موفق به بازگرداندن دوباره این ناوشکن به سطح آب شدند.

این رویداد در شرایطی به سرانجام رسید که بسیاری از متخصصان داخلی و خارجی شانسی برای احیای دوباره سهند قائل نبودند، اما با همت و تلاش دریادلان نداجا این مهم که می‌توان آن را اقدامی برای اولین بار در این سطح بیان داشت و در دنیا بی‌نظیر بوده به سرانجام رسید و ما بار دیگر شاهد حضور پر قدرت سهند در عرصه دریا‌ها خواهیم بود.

منبع: ارتش

برچسب ها: ناوشکن ، نیروی دریایی ارتش
خبرهای مرتبط
دریادار سیاری: امنیت دریای خزر باید با تعامل کشور‌های ساحلی برقرار شود
فرمانده کل ارتش: بیگانگان باید منطقه را ترک کنند
دریادار سیاری: برای توسعه اقتصاد دریا محور باید اقتدار دریایی خود را افزایش دهیم
امیر ایرانی: نام دومین پایگاه شناوری ایران، «خوزستان» خواهد بود
فرمانده کل ارتش: آماده هرگونه پاسخ قاطع در هر نقطه‌ای هستیم
سرلشکر موسوی:
نداجا به هرگونه تجاوزی پاسخ پشیمان کننده خواهد داد
سردار شکارچی: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی همه دنیا علیه ایران بسیج شد
دریابان شمخانی: دریا، اگر روزی ضرورت حکم کند، میدانِ تصمیم است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
آفرین
خوبه
۰
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۲:۰۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
نفت کش رو ور داریم ناو کنیم چندان کار خفنی نیست ها به خدا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
احیانا نفتکش نبوده؟
۰
۰
پاسخ دادن
پزشکیان: بدن‌نمایی و برهنگی مغایر شان زنان است
چهار وزیر در شرایط استیضاح هستند/ استیضاح برای تحقق اهداف دولت در خدمت به مردم است
محکومیت اقدام خودسرانه آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ آذر
پزشکیان: توسعه ارتباط ریلی حومه تهران خدمات به چند میلیون نفر را بهتر می‌کند
نشست مشترک سخنگوی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی صداوسیما
عراقچی جان باختن تعدادی از مردم سریلانکا بر اثر سیل را تسلیت گفت
سازمان دامپزشکی برای مهار ویروس تب برفکی به‌صورت مستقیم واکسن به دامپروران عرضه کند
رسیدگی به تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی
آخرین اخبار
پیام دریادار سیاری به قالیباف
ضرورت بازاندیشی راهبردی در جایگاه خانواده
سفر معاون وزیر خارجه عربستان به تهران
تصویب دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس
پیگیری حذف یا تنفیذ برخی از احکام غیربودجه‌ای در مجلس
ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی
ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون کشاورزی برای ارائه گزارشی درباره میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک
رسیدگی به تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ آذر
سازمان دامپزشکی برای مهار ویروس تب برفکی به‌صورت مستقیم واکسن به دامپروران عرضه کند
چهار وزیر در شرایط استیضاح هستند/ استیضاح برای تحقق اهداف دولت در خدمت به مردم است
پزشکیان: توسعه ارتباط ریلی حومه تهران خدمات به چند میلیون نفر را بهتر می‌کند
نشست مشترک سخنگوی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی صداوسیما
عراقچی جان باختن تعدادی از مردم سریلانکا بر اثر سیل را تسلیت گفت
محکومیت اقدام خودسرانه آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا
پزشکیان: بدن‌نمایی و برهنگی مغایر شان زنان است
وزیر امور خارجه ترکیه به تهران می‌آید
نشست سران قوا به میزبانی پزشکیان برگزار شد
توصیه اکید رهبری، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تلاش‌ها در مسیر مدیریت بهینه مصرف انرژی است
پزشکیان: آیات قرآن بیش از آنکه برای قرائت باشد، دعوت به تدبر باطنی است
دریادار سیاری: امنیت دریای خزر باید با تعامل کشور‌های ساحلی برقرار شود
فرمانده کل ارتش: بیگانگان باید منطقه را ترک کنند
دریادار سیاری: برای توسعه اقتصاد دریا محور باید اقتدار دریایی خود را افزایش دهیم
امیر ایرانی: نام دومین پایگاه شناوری ایران، «خوزستان» خواهد بود
فرمانده کل ارتش: آماده هرگونه پاسخ قاطع در هر نقطه‌ای هستیم
لایحه‌ای درخصوص افزایش قیمت بنزین به مجلس ارائه نشده است
پایگاه شناوری «کردستان» و ناوشکن «سهند» به نیروی دریایی ارتش ملحق شد