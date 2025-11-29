رئیس سازمان بهزیستی گفت:بیش از ۱۰ میلیون نفر در ایران دارای معلولیت هستند و بودجه اجرای قانون حمایت از این افراد ۷ برابر افزایش یافته است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری بزرگداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت گفت:در دنیا بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر دارای نوعی محدودیت هستند و در ایران نیز بر اساس آخرین برآوردها، نزدیک به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای معلولیت هستند.

 وی افزود: بیش از یک میلیون و ۶۴۵ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.

وی با اشاره به توزیع سنی معلولین تحت پوشش سازمان گفت: بیشترین افراد در سنین ۳۵ تا ۴۵ سال هستند و بیش از ۲۴۲ هزار نفر بالای ۶۰ سال سن دارند. همچنین حدود ۲۶ هزار کودک زیر ۴ سال و نزدیک به ۲۴۵ هزار کودک معلول تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند.

رئیس سازمان ادامه داد: از لحاظ نوع معلولیت، ۴۰.۷ درصد ناشی از عوامل ژنتیکی و باقی معلولیت‌ها ناشی از عوامل اقتصادی و محیطی هستند. همچنین بیشترین معلولین تحت پوشش، معلولیت شدید دارند و از نظر جنسیت، بیش از یک میلیون مرد و بیش از ۶۲۰ هزار زن تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.

وی درباره قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: این قانون در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد و شامل ۳۴ ماده، ۲۹ تبصره و ۱۰ فصل است. وی افزود که اعتبارات اجرای این قانون از ۲ هزار میلیارد تومان در آغاز دولت گذشته به بیش از ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است که رشد ۷ برابری را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین تأکید کرد : اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و افزایش بودجه آن، شاخص‌های خدمات‌رسانی به معلولین را بهبود داده و مسیر توانمندسازی و پوشش حمایتی را گسترش داده است.

خودکشی در ایران از میانگین جهانی خیلی پایین‌تر است

حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: به ازای هر یک نفری که خودکشی می‌کند، ۲۰ نفر اقدام به خودکشی ناموفق دارند که نباید رها شوند و باید مداخله کنیم.

سیدجواد حسینی ادامه داد: خودکشی در ایران از میانگین جهانی خیلی پایین‌تر است. در مقابل یک مورد خودکشی موفق، ۲۰ مورد خودکشی ناموفق داریم که نباید رها شوند. تمام مطالعات دنیا نشان می‌دهد ریسک میزان خودکشی در آنهایی که خودکشی ناموفق داشته‌اند ده‌ها برابر بیشتر از کسانی است که افکار خودکشی دارند یا خودکشی نکردند، برای همین باید مداخله کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: دوستان ما در مرکز مشاوره طرحی را در تهران در حال انجام هستیم برای کسانی که خودکشی ناموفق داشتند یا زمینه خودکشی دارند یک طرح ویژه پیاده کنیم، مطمئن باشید طرح ما اگر پیاده شود حداقل ۵۰ درصد خودکشی کاهش پیدا خواهد کرد.

پرداخت حق پرستاری و حداقل دستمزد برای معلولان شدید نیازمند اعتبار

حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به لزوم پایش دقیق اجرای قوانین مرتبط با معلولان گفت: در بررسی ۳۴ ماده قانونی که به درخواست خودمان به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شد، ۲۸ ماده یعنی ۸۲ درصد در مرحله اجرا قرار دارد. از این میزان، ۶۱ درصد کامل اجرا شده، اما ۲۱ درصد نیازمند اعتبار ویژه است.

وی افزود: مهم‌ترین مواد نیازمند اعتبار، ماده ۲۷ و ماده ۷ قانون است؛ بر اساس ماده ۲۷، معلولان شدید و خیلی شدید فاقد درآمد باید از حداقل دستمزد برخوردار شوند و ماده ۷ نیز مربوط به حق پرستاری است که نبود اعتبار کافی اجرای آن را دشوار کرده است.

ابهام در برخی مواد قانون حمایت از معلولان

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه «برخی از مواد قانون حمایت از معلولان نیازمند ابهام‌زدایی است» گفت: براساس قانون، اماکن ورزشی و میراث فرهنگی باید رایگان در اختیار معلولان قرار گیرد، اما بسیاری از این اماکن واگذار شده و بخش خصوصی الزام قانونی مشخصی در این باره ندارد.

وی ادامه داد: در ماده ۲۹ نیز سرشماری معلولان برعهده مرکز آمار گذاشته شده، در حالی که سرشماری نفوس و مسکن دیگر به شکل سابق برگزار نمی‌شود و سامانه‌محور شده است.

لزوم پیش‌بینی بودجه برای مناسب‌سازی و حمایت‌های مهارتی

حسینی تأکید کرد: بخشی از مواد قانون نیاز به اعتبار اختصاصی دارد. برای مثال دستگاه‌ها موظف به مناسب‌سازی اماکن هستند، اما در بودجه اعتباری برای این موضوع پیش‌بینی نشده است. همچنین کمک‌هزینه کارآموزی به مراکز فنی‌وحرفه‌ای باید پرداخت شود، اما اعتبار مشخصی برای آن تخصیص نیافته است.

۱۳ چرخش تحول‌آفرین در برنامه جدید سازمان بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به هدف‌گذاری ۱۳ چرخش اساسی در سیاست‌های این سازمان اظهار کرد:این چرخش‌ها شامل گذار از مستمری‌محوری به توانمندسازی، از مرکزگرایی به خانواده‌محوری، از سیاست‌های نابرابر به عدالت‌محوری، از تصمیم‌گیری محفلی به تصمیم‌گیری دانش‌بنیاد و از سیاست‌های سنتی به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی است.

وی اعلام کرد: در روز‌های ۱۱ و ۱۲ آذر و در همایشی در سالن اجلاس سران، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سازمان برای تحقق سیاست‌های اجتماع‌محور را ارائه خواهیم کرد.

تسریع در صدور مجوز تشکل‌های مشارکت‌محور

حسینی با اشاره به طراحی ۱۲ رویکرد مشارکتی در قالب «نظام استقرار اکوسیستم مشارکت» گفت:به این نتیجه رسیدیم هرچه تشکل‌های مردمی در حوزه‌های موضوعی و جغرافیایی شبکه‌سازی شوند، اثرگذاری بیشتری خواهند داشت. برای توسعه فعالیت‌ها، جشنواره‌های برندسازی نیکوکاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: روند صدور مجوز برای تشکل‌ها کند بود. با برنامه‌ریزی‌های جدید، رشد صدور مجوز از ۳۶ درصد به ۹۸ درصد رسید.

کمبود نیرو برای نظارت بر ۲۳ هزار مرکز فعال

رییس سازمان بهزیستی با اشاره به گستردگی مراکز تحت نظارت این سازمان گفت:در حال حاضر ۲۳ هزار مرکز، مؤسسه و تشکل فعال تحت مجوز بهزیستی فعالیت می‌کنند. اما با ۱۷ تا ۱۸ هزار نیروی موجود، امکان نظارت دقیق بر همه این مراکز را نداریم.

وی همچنین از طراحی «نقشه جامع مسئولیت اجتماعی کشور» به تفکیک استان‌ها خبر داد و گفت این طرح در چهار استان تکمیل شده و سایر استان‌ها نیز در حال تدوین هستند.

 

