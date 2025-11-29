باشگاه خبرنگاران جوان - بر خلاف ادعای مقامات دولتی، انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران هیچگونه قراردادی با وزارت آموزش و پرورش در خصوص توزیع شیر مدارس برای سال تحصیلی نداشته و ندارد.

این انجمن از حدود خرداد ماه به منظور پیگیری توزیع شیر مدارس جلساتی را با وزارت خانه‌های مرتبط از جمله آموزش و پرورش برگزار کرد که به دلیل تعلل آموزش و پرورش امضای توافقنامه بی نتیجه ماند.

در حالی که دولت در پی پیگیری‌های مکرر صنعت لبنیات بودجه مشخصی را برای توزیع شیر مدارس اختصاص داد اما تعلل مشابه همه ساله وزارت آموزش و پرورش مانع پیشبرد به موقع این مصوبه گردید.

انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران با استعلام از کارخانه های لبنی در زمان مقرر قیمت شیر ۲۰۰ سی سی با ۲.۵ درصد چربی در بسته بندی تترا پک را اعلان و در ستاد تنظیم بازار کشور به تصویب رسید اما بر اساس اعلام سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در مهر ماه، اجرای این امر به آموزش و پرورش استان‌ها واگذار شد.

در حقیقت توافقی که باید در مرداد ماه صورت می گرفت در مهر ماه در مسیر دیگری به ادارات استان ها واگذار شد بدون اینکه توافقی با انجمن بعمل آمده باشد و بالتبع کارخانه های لبنی نیز تدارک لازم برای بسته بندی و آماده سازی شیر خام مورد نیاز را برنامه ریزی نکرده اند.

بر این اساس در حالی که وزارت بهداشت روز گذشته تغییر قیمت لبنیات را به عنوان چالش اصلی اجرای برنامه شیر مدارس اعلام کرده بود، انجمن صنایع لبنی ایران صراحتا تصریح می‌کند که بر خلاف این ادعا وزارت آموزش‌وپرورش و انجمن صنایع لبنی ایران هیچگونه قراردادی در خصوص توزیع شیر مدرسه نداشته اند و قیمت لبنیات نیز هیچ ارتباطی به توزیع شیر مدرسه ندارد. تنها دلیل عدم توزیع شیر مدارس در حالی که بیش از دو ماه از آغاز سال تحصیلی گذشته، تعلل مسئولان مربوطه در ادارات دولتی در برنامه ریزی این امر است.

منبع: انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران