بر خلاف ادعای مقامات دولتی، انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران هیچگونه قراردادی با وزارت آموزش و پرورش در خصوص توزیع شیر مدارس ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر خلاف ادعای مقامات دولتی، انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران هیچگونه قراردادی با وزارت آموزش و پرورش در خصوص توزیع شیر مدارس برای سال تحصیلی نداشته و ندارد.

این انجمن از حدود خرداد ماه به منظور پیگیری توزیع شیر مدارس جلساتی را با وزارت خانه‌های مرتبط از جمله آموزش و پرورش برگزار کرد که به دلیل تعلل آموزش و پرورش امضای توافقنامه بی نتیجه ماند.

در حالی که دولت در پی پیگیری‌های مکرر صنعت لبنیات بودجه مشخصی را برای توزیع شیر مدارس اختصاص داد اما تعلل مشابه همه ساله وزارت آموزش و پرورش مانع پیشبرد به موقع این مصوبه گردید.

انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران با استعلام از کارخانه های لبنی در زمان مقرر قیمت شیر ۲۰۰ سی سی با ۲.۵ درصد چربی در بسته بندی تترا پک را اعلان و در ستاد تنظیم بازار کشور به تصویب رسید اما بر اساس اعلام سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در مهر ماه، اجرای این امر به آموزش و پرورش استان‌ها واگذار شد.

در حقیقت توافقی که باید در مرداد ماه صورت می گرفت در مهر ماه در مسیر دیگری به ادارات استان ها واگذار شد بدون اینکه توافقی با انجمن بعمل آمده باشد و بالتبع کارخانه های لبنی نیز تدارک لازم برای بسته بندی و آماده سازی شیر خام مورد نیاز را برنامه ریزی نکرده اند.

بر این اساس در حالی که وزارت بهداشت روز گذشته تغییر قیمت لبنیات را به عنوان چالش اصلی اجرای برنامه شیر مدارس اعلام کرده بود، انجمن صنایع لبنی ایران صراحتا تصریح  می‌کند که بر خلاف این ادعا وزارت آموزش‌وپرورش و انجمن صنایع لبنی ایران هیچگونه قراردادی در خصوص توزیع شیر مدرسه نداشته اند و قیمت لبنیات نیز هیچ ارتباطی به توزیع شیر مدرسه ندارد. تنها دلیل عدم توزیع شیر مدارس در حالی که بیش از دو ماه از آغاز سال تحصیلی گذشته، تعلل مسئولان مربوطه در ادارات دولتی در برنامه ریزی این امر است.

منبع:  انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

برچسب ها: شیر مدرسه ، توزیع شیر
خبرهای مرتبط
«شیر» تنها در مدارس ۴ استان توزیع شد/ توزیع در سراسر کشور منوط به پای کار آمدن شرکت‌های لبنی
دستور عارف برای توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی
توضیح وزیر آموزش و پرورش درباره توزیع شیر در مدارس + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جداسازی یارانه‌ها ملزم به ثبت در سامانه سیمین شد
خسارت سالانه ۱۶ میلیارد دلاری ناترازی گاز به کشور
پیشرفت پروژه آزادراه شمالی کرج به ۷۳ درصد رسید
حراج شمش طلا فردا در مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود
کمبود نهاده دامی عامل اصلی افزایش لجام گسیخته محصولات لبنی و پروتئینی
ممنوعیت صادرات با کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی از فردا
قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید/کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم
افتتاح آزادراه کنار گذر شمالی کرج تا پایان سال+ فیلم
شاخص کل بورس میتواند به روند صعودی خود ادامه دهد؟
۱۰ درخواست برای صندوق‌های صدور و ابطالی طلا/ معاملات طلا در بورس ۲۴ ساعته می‌شود؟
آخرین اخبار
کاهش ۲۳ درصدی ترافیک قزوین _ کرج از طریق آزادراه کنار گذر شمالی کرج/ نرخ عوارضی به زودی مشخص می‌شود+ فیلم
توزیع شیرمدارس به کجا رسید؟
۱۴ تا ۱۷ هزار کامیون بالای ۵۰ سال در صف اسقاط
۱۰ درخواست برای صندوق‌های صدور و ابطالی طلا/ معاملات طلا در بورس ۲۴ ساعته می‌شود؟
حراج شمش طلا فردا در مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود
کمبود نهاده دامی عامل اصلی افزایش لجام گسیخته محصولات لبنی و پروتئینی
شاخص کل بورس میتواند به روند صعودی خود ادامه دهد؟
افتتاح آزادراه کنار گذر شمالی کرج تا پایان سال+ فیلم
ممنوعیت صادرات با کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی از فردا
قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید/کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم
پیشرفت پروژه آزادراه شمالی کرج به ۷۳ درصد رسید
جداسازی یارانه‌ها ملزم به ثبت در سامانه سیمین شد
خسارت سالانه ۱۶ میلیارد دلاری ناترازی گاز به کشور
ضرورت ایجاد صندوق‌های ارزی در بازار سرمایه/ ابزاری جدید در مسیر بازار
تاکید وزیر جهادکشاورزی بر گسترش همکاری‌های جهانی برای تامین امنیت غذایی
نرخ بهره بین بانکی در نهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
کلاهبرداری جدید در قامت سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص ارز و اعطای تسهیلات بانکی در فضای مجازی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های ورودی تهران
تشدید آلاینده‌های جوی تا اواسط هفته آینده در کلان شهر‌ها
آغاز فصل جدید همکاری دریایی ایران و پاکستان / تقویت خطوط کشتیرانی ایران و هند
واردات روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم به کشور
افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت شیرخام در ۸ ماهه اخیر
از رکورد شکنی تا پیش بینی ارتفاع شاخص کل بورس
هواشناسی هشدار داد؛ افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های پرجمعیت
تفویض اختیار راهبردی به چابهار/ مرز ریمدان تحت کد گمرکی منطقه آزاد اداره می‌شود
جزئیات فعالیت بانک‌های استان تهران اعلام شد
ترسیم نقشه راه گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و کوبا
امنیت غذایی و مسائل فی مابین کشور‌ها محور اصلی دیدار با وزرای ۳ کشور
ضرورت تنظیم دریچه کندو‌های زنبور عسل خلاف جهت وزش باد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۷ آذرماه