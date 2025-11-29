معاون استاندار اردبیل، گفت: ما در شرایط حساس کنونی راهی جز جذب سرمایه‌گذار و بهبود فضای کسب و کار استان اردبیل نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز خلیلی گفت: بعد از سه روز تلاش و مجاهدت فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ شاهد نمایشی از همدلی‌ها و همراهی‌ها در مسیر توسعه استان اردبیل هستیم که این حرکت با نگاه امیدبخش دلگرم‌کننده است.

او افزود: در این سه روز همراهی هیئت‌های تجاری، سرمایه گذاران خارجی و رایزنان بازرگانی رونق کسب و کار را در سطح استان شاهد بودیم و با پذیرش میهمانانی از مناطق مختلف کشور و خارج از ایران موفق شدیم تا در بهترین شرایط این رویداد سرمایه‌گذاری را انجام دهیم.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: در همین نمایشگاه در مدت سه روز بیشترین بازدید را از غرفه‌های مختلف شاهد بودیم و برای شرکت‌های خارجی نیز هشت غرفه به همراه پاویون اتاق‌های مشترک ایران با کشور‌های هدف تدارک دیده شده بود که در این زمینه نیز همراهی و حضور فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در یک تراز مطلوب به انجام رسید.

خلیلی گفت: ۵۶ تفاهمنامه به ارزش ۹۰ هزار میلیارد تومان در این رویداد منعقد شد که ۳۸ تفاهمنامه با حجم سرمایه‌گذاری ۲۵ هزار میلیارد تومان منجر به صدور مجوز اولیه شد.

او افزود: ما در هیچ دوره تاریخی از این استان این سطح از حمایت و همراهی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را در مسیر ارتقای تولید و اشتغال شاهد نبودیم و امیدواریم با شکل‌گیری کمیته ویژه اعتبارسنجی و کارگروه پیگیری توافقات انجام شده و قرارداد‌های به امضا رسیده گزارشی امیدبخش به مردم در ماه‌های آینده ارائه کنیم.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در مجموع ۳۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری و طرح‌های مشارکتی و قابل واگذاری را برای سرمایه‌گذاران شاهد بودیم که امیدواریم با شکل‌گیری کارگروه‌های سرمایه‌گذاری آسان و کارگروه بهبود فضای کسب و کار بتوانیم در انجام تعهدات این رویداد موفق عمل کنیم.

خلیلی به رتبه بیستم استان در بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و یادآور شد: در دولت چهاردهم ۶ پله صعود را در بهبود فضای کسب و کار شاهد هستیم و هدف‌گذاری کردیم تا این استان در جایگاه دهم کشوری در بهبود فضای کسب و کار قرار گیرد.

او بیان کرد: با افتتاح راه آهن اردبیل – میانه، تکمیل بزرگراه‌ها، راه‌اندازی ایرلاین با پایه اردبیل و راه‌اندازی واحد‌های صنعتی مادر نظیر آهن اسفنجی و برداشت معادن امیدواریم بهبود امیدبخشی را در نظام اقتصادی و ارزش افزوده استان اردبیل نظاره‌گر باشیم.

