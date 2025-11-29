باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - اسماعیل قلی زاده یکی از بازیکنان مفید تیم فوتبال استقلال در فصل جاری است بازیکنی که در بازی با الوصل پایه گذار گل تیم فوتبال استقلال شد و نشان داد از سرعت بالا و تکنیک خوبی برخوردار است و اگر در بازیهای این فصل به او بها داده شود میتواند سالهای سال استقلال را از داشتن یک بازیکن خوب بیمه کند.
حدود ۱ ماه قبل ساپینتو در مورد این بازیکن گفته بود: من به قلیزاده اعتماد دارم. او بازیکنی سرعتی، قدرتمند و تکنیکی است که در آغاز مسیر حرفهای خود قرار دارد. اعتمادبهنفس او را بالا میبریم تا بتواند ظرفیت واقعی خود را نشان دهد. یکی از مهمترین استعدادهای تیم ماست؛ بازیکنی سختکوش، متعهد و اهل تلاش که میتواند در آینده به یکی از بهترین بازیکنان ایران تبدیل شود.
اسماعیل قلی زاده وینگر چپ تیم فوتبال استقلال ۱۹ سال دارد و در آستانه ۲۰ سالگی است. این بازیکن ۱ بازی برای سپاهان، ۶ بازی برای شمس آذر و در نهایت تاکنون در چند بازی هم برای استقلال به میدان رفته است.
قلی زاده ۳۷ بازی ملی در ردههای پایه در کارنامه دارد و در بازیهای ملی ۱۶ گل نیز به ثمر رسانده است.
این بازیکن بعد از درخشش در تیمهای ملی پایه با قراردادی ۴ ساله به استقلال تهران پیوست.