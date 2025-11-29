باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، در مراسم دانش‌آموختگی نیروهای کماندوی وزارت دفاع افغانستان با هشدار به "دشمنان" این کشور اعلام کرد: "به هیچ‌کس اجازه تعرض به خاک افغانستان را نمی‌دهیم و آماده پاسخ‌گویی به هرگونه تجاوز هستیم."

وی بدون اشاره به کشور خاصی تأکید کرد که دشمنان نباید به خاک و حریم افغانستان "به چشم بد" نگاه کنند. معاون نخست‌وزیر طالبان همچنین گفت این گروه همواره به رعایت حدود و برقراری روابط متقابل با کشورهای متعهد پایبند است.

برادر در ادامه اظهار داشت نیروهای مسلح افغانستان کاملاً آماده دفاع از امنیت ملی و حاکمیت این کشور هستند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با اشاره به حملات هوایی اخیر در شرق افغانستان که به پاکستان نسبت داده شده، گفته بود پاسخ به این اقدامات در "زمان مناسب" داده خواهد شد.

روابط افغانستان و پاکستان پس از حملات مرزی و ناآرامی‌های شرق افغانستان به شدت تیره شده و تحرکات نیروهای امنیتی دو کشور در مرزها با حساسیت دنبال می‌شود. طالبان از زمان تسلط بر افغانستان بر تقویت نیروهای ویژه و مسلح خود تأکید داشته است.