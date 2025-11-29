باشگاه خبرنگاران جوان - احمد قیومی با اشاره به تمهیدات انجامشده برای تأمین گرمایش مطبوع در ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اظهار کرد: اتوبوسهای نوسازیشده و جدیدی که به ناوگان اضافه شدهاند، به طور کامل مجهز به سیستم گرمایشی استاندارد هستند؛ لذا در این بخش از ناوگان مشکلی در تامین گرمایش نداریم.
وی با بیان اینکه وضعیت گرمایش تمامی اتوبوسهای موجود تحت نظارت و کنترل قرار دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷۵ درصد از اتوبوسهای فعال ناوگان از سیستم گرمایشی سالم و کاملاً عملیاتی بهرهمند هستند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل حین بهرهبرداری، تیمهای فنی ما به صورت شبانهروزی آمادهاند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع عیب و تعمیر اتوبوسهای مربوطه اقدام کنند.
قیومی با اشاره به برنامهریزی برای بهروزرسانی مابقی ناوگان نیز افزود: تعمیرات اساسی ۲۵ درصد باقیمانده نیز در دستور کار قرار گرفته و این اتوبوسها حداکثر تا پیش از فرارسیدن سرمای زمستان، بازسازی و کاملاً آماده بهرهبرداری خواهند شد.
منبع: روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران