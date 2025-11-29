کمیته استیناف آرای خود را درباره دو پرونده لیگ برتری صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*۱-درخصوص استیناف علیرضا حقیقی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم‌آباد، نسبت به بخشی از رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت خواستۀ تجدیدنظرخواه به میزان ۷ میلیارد ریال معادل بیست درصد مبلغ قرارداد بابت پاداش بقای تیم در لیگ برتر، حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال با این استدلال که «مطابق مادۀ ۱۵ دستورالعمل حاکم بر قرارداد‌ها و سقف بودجۀ باشگاه‌های لیگ، درج چنین شروطی در قرارداد ممنوع بوده و این بخش از خواسته قابلیت پذیرش ندارد.» مبادرت به صدور حکم به کیفیت مذکور نموده است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد؛ مادۀ ۱۵ دستورالعمل حاکم بر قرارداد‌ها و سقف بودجۀ باشگاه‌های لیگ برتر مقرر می‌دارد: «فقط قرارداد‌های به ثبت رسیده در سازمان لیگ معتبر است. باشگاه‌ها ملزم به ایفای تعهدات مالی نسبت به طرف مقابل در مواردی هستند که به موجب قرارداد و اسناد الحاقی بعدی، در سازمان لیگ فوتبال ثبت گردیده و به آن تصریح شده باشد. پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد، تحت عناوینی مانند پاداش برد، دریافت سهمیه حضور در لیگ آسیایی، بقاء در دسته فعلی، صعود، هرگونه مبالغ تشویقی یا ارائۀ خدمات رفاهی دیگر با هر نام و عنوان، ممنوع است.» چنان‌چه روشن است آن چه به موجب مادۀ مذکور ممنوع شده است، پراخت وجوه «خارج از قرارداد» است که در ادامه به سبیل تمثیل به پاداش برد و مبالغ تشویقی اشاره شده است و مقصود، پاداش‌های برد و مبالغ تشویقی خارج از قرارداد است؛ پرداخت‌هایی که به‌صورت پنهان یا خارج از سند ثبت‌شده در سازمان لیگ و عموماً با هدف دورزدن سقف مالی یا ایجاد تعهدات غیرشفاف صورت می‌گیرد. عبارات مندرج در ادامۀ ماده از جمله «پاداش برد، بقاء در دسته فعلی، صعود و هرگونه مبالغ تشویقی»، به دلالت عبارت «تحت عناوینی مانند»، همگی مقید به وصف «خارج از قرارداد» هستند؛ بنابراین، قلمرو ممنوعیت ماده صرفاً شامل پرداخت‌هایی است که ماهیتاً خارج از قرارداد یا خارج از ثبت رسمی آن هستند، نه پاداش‌هایی که در متن قرارداد به‌صراحت قید و ثبت شده‌اند. در مانحن‌فیه، بند ۱ مادۀ ۶ قرارداد صریحاً مقرر می‌دارد که «در صورت باقی‌ماندن تیم در لیگ برتر، مبلغ ۲۰ درصد قرارداد به‌عنوان پاداش به بازیکن پرداخت خواهد شد.» این شرط، بخشی از توافق مالی طرفین بوده و در قرارداد تصریح شده است و مصداق «پرداخت‌های خارج از قرارداد» نمی‌باشد. پاداش‌های قراردادی مشروط به عملکرد و نتایج ورزشی، از جمله پاداش بقاء یا صعود، بنا بر عرف حرفه‌ای دنیای فوتبال، از ابزار‌های متعارف انگیزشی و از اجزای رایج نظام مزایای قراردادی هستند و نمی‌توان آنها را در زمرۀ پرداخت‌های غیرقراردادی یا ممنوع مادۀ ۱۵ محسوب نمود. تفسیر مضیق مقررات محدودکننده و نیز فلسفۀ وضع مادۀ ۱۵ که هدف اصلی آن جلوگیری از تعهدات پنهان و غیرثبت‌شده است که به عدم شفافیت مالی دامن می‌زنند، مؤید آن است که ممنوعیت مقرر در این ماده شامل «پاداش‌های قراردادی» نمی‌شود. تنها در صورتی که پاداش یا پرداخت مورد بحث، خارج از سند ثبت‌شده در سازمان لیگ بوده یا به‌عنوان توافقی موازی، مخفی یا غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مشمول منع ماده خواهد بود، امری که در موضوع حاضر مصداق ندارد؛ بنا بر مراتب فوق و در پرتو اصل لزوم وفای به عهد و اصل صحت قراردادها، شرط قراردادی مذکور، معتبر تلقی شده و بازیکن مستحق دریافت پاداش مذکور در قرارداد است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته در قسمت موردتجدیدنظرخواهی، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده علاوه‌بر محکومٌ‌به رأی نخستین، به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد ریال و نیز هزینۀ دادرسی به نسبت مبلغ محکومٌ‌به مذکور درحق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

۲-، اما درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم‌آباد، به طرفیت علیرضا حقیقی، نسبت به بخشی از رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۷۰۰ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه علی‌رغم ابلاغ اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزینۀ دادرسی مرحلۀ تجدیدنظرخواهی، در مهلت مقرر اقدام به پرداخت هزینۀ دادرسی مرحلۀ تجدیدنظر ننموده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مواد ۱۱، ۱۷ و ۱۸ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف علیرضا احسانی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه‌ها در جریان مسابقه فوتبال مقابل ملوان بندر انزلی از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده است نظر به ملاحظه فیلم مصاحبه ایشان با خبرنگاران بعد از مسابقه مذکور که به صراحت داوران مسابقه را بی کفایت می‌دانند محمول بر توهین به مقام رسمی مسابقه است لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.