با دعوت فدراسیون جهانی تکواندو، دو داور بین المللی کشورمان برای قضاوت در نخستین دوره مسابقات تکواندو زیر ۲۱ سال جهان به کنیا دعوت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، با آغاز شمارش معکوس برای برگزاری نخستین دوره مسابقات جهانی تکواندو زیر ۲۱ سال در نایروبی کنیا، شهرام اربابی و ایمان اکبرزاده دو داور بین‌المللی کشورمان، در جمع قاضیان این رویداد جهانی حضور دارند.

این رقابت‌ها که از ۳ تا ۶ دسامبر در مرکز ورزشی بین‌المللی موی با حضور ۴۴۵ تکواندوکار برگزار می‌شود که تیم ملی ایران نیز در هشت وزن آقایان و شش وزن بانوان حاضر خواهد بود.

حضور اربابی و اکبرزاده در تیم داوری این رقابت‌ها نشان‌دهنده جایگاه معتبر داوران ایرانی در ساختار داوری فدراسیون جهانی تکواندو است و بار دیگر توانمندی ایران در حوزه قضاوت بین‌المللی را به نمایش می‌گذارد.