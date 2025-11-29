با دعوت فدراسیون جهانی تکواندو، دو داور بین المللی کشورمان برای قضاوت در نخستین دوره مسابقات تکواندو زیر ۲۱ سال جهان به کنیا دعوت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، با آغاز شمارش معکوس برای برگزاری نخستین دوره مسابقات جهانی تکواندو زیر ۲۱ سال در نایروبی کنیا، شهرام اربابی و ایمان اکبرزاده دو داور بین‌المللی کشورمان، در جمع قاضیان این رویداد جهانی حضور دارند. 

این رقابت‌ها که از ۳ تا ۶ دسامبر در مرکز ورزشی بین‌المللی موی با حضور ۴۴۵ تکواندوکار برگزار می‌شود که تیم ملی ایران نیز در هشت وزن آقایان و شش وزن بانوان حاضر خواهد بود. 

حضور اربابی و اکبرزاده در تیم داوری این رقابت‌ها نشان‌دهنده جایگاه معتبر داوران ایرانی در ساختار داوری فدراسیون جهانی تکواندو است و بار دیگر توانمندی ایران در حوزه قضاوت بین‌المللی را به نمایش می‌گذارد.

برچسب ها: فدراسیون تکواندو ، داور بین المللی
تکواندوی قهرمانی جهان؛
برخورداری و نصیری هم حذف شدند
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض؛
هادی ساعی: همچنان روی جوان‌ها سرمایه گذاری می‌کنیم
آغاز تمرین مشترک تیم‌های ملی تکواندو ایران و ویتنام در خانه تکواندو
