باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره اجرای طرح زوج و فرد در روز‌های آلودگی هوا گفت: اجرای طرح زوج و فرد در شرایط بحرانی، کاملاً در اختیار پلیس و تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران است و شهرداری در این زمینه دخالتی ندارد.

وی با اشاره به اینکه این کمیته موقت، نهاد بالادستی برای مدیریت روز‌های آلوده تهران، است، افزود: بنابراین کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران تصمیم می‌گیرد چه خودرو‌هایی وارد محدوده‌ها شوند.



وی اظهار کرد: اگر خودرویی دارای طرح تردد باشد، در روز‌های اعلام شده توسط پلیس ممکن است جریمه شود. جریمه توسط پلیس اعمال می‌شود و میزان آن حدود ۲۰۰ هزار تومان است و این تصمیم شامل تمامی محدوده‌های تهران می‌شود و ربطی به محدوده‌های طرح ترافیک یا سایر مناطق شهرداری ندارد.

سخنگوی شهردار تهران گفت: اجرای زوج و فرد توسط شهرداری انجام نمی‌شود و هیچ تأثیری بر وضعیت طرح ترافیک یا عوارض شهرداری ندارد. هدف، صرفاً کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هواست و بازدارندگی و اعمال قانون بر عهده پلیس است.