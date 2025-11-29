سخنگوی شهرداری تهران گفت: اجرای طرح زوج و فرد در روز‌های آلودگی هوا بر عهده پلیس است و شهرداری هیچ دخالتی در جریمه خودرو‌ها ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره اجرای طرح زوج و فرد در روز‌های آلودگی هوا گفت: اجرای طرح زوج و فرد در شرایط بحرانی، کاملاً در اختیار پلیس و تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران است و شهرداری در این زمینه دخالتی ندارد.

وی با اشاره به اینکه این کمیته موقت، نهاد بالادستی برای مدیریت روز‌های آلوده تهران، است، افزود: بنابراین کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران تصمیم می‌گیرد چه خودرو‌هایی وارد محدوده‌ها شوند.
 
وی اظهار کرد: اگر خودرویی دارای طرح تردد باشد، در روز‌های اعلام شده توسط پلیس ممکن است جریمه شود. جریمه توسط پلیس اعمال می‌شود و میزان آن حدود ۲۰۰ هزار تومان است و این تصمیم شامل تمامی محدوده‌های تهران می‌شود و ربطی به محدوده‌های طرح ترافیک یا سایر مناطق شهرداری ندارد.

سخنگوی شهردار تهران گفت: اجرای زوج و فرد توسط شهرداری انجام نمی‌شود و هیچ تأثیری بر وضعیت طرح ترافیک یا عوارض شهرداری ندارد. هدف، صرفاً کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هواست و بازدارندگی و اعمال قانون بر عهده پلیس است.

برچسب ها: راهور ، تهران ، شهرداری
خبرهای مرتبط
افزایش ۷ درصدی ترافیک آبان نسبت به مهر ماه
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل می‌شود
رئیس راهور تهران اعلام کرد:
اجرای طرح زوج و فرد فردا از در منازل از ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰
فردا شنبه؛
مدارس و دانشگاه‌های استان تهران مجازی شد
استاندار تهران خبر داد:
احتمال تشکیل کارگروه آلودگی هوا برای هفته آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
نحوه پناه‌گیری و خروج اضطراری هنگام زلزله ویژه دانش آموزان + فیلم
راهکار‌هایی برای مصرف بهینه آب در شرایط خشکسالی + فیلم
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
افزایش ۷ درصدی ترافیک آبان نسبت به مهر ماه
آخرین اخبار
افزایش ۷ درصدی ترافیک آبان نسبت به مهر ماه
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
راهکار‌هایی برای مصرف بهینه آب در شرایط خشکسالی + فیلم
نحوه پناه‌گیری و خروج اضطراری هنگام زلزله ویژه دانش آموزان + فیلم
آتش‌سوزی مجتمع مسکونی ۵۴ واحدی در شهرک راه‌آهن تهران
نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری دستگاه قضایی استان تهران در روز‌های ۹ و ۱۰ آذر
برگزاری دیدار‌های فوتبال در تهران ممنوع شد
قطع درخت در منطقه ۱۴ تهران/ شهرداری منطقه پاسخگو نیست
قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی نهایی شد
رونمایی از ۲ رام متروی داخلی تا هفته آینده
تمدید طرح زوج و فرد از در منازل و محدودیت تردد کامیون‌ها در تهران
مدارس و دانشگاه‌های تهران یکشنبه و دوشنبه مجازی شد
۷ وظیفه اصلی در سند تحول برای پژوهشگاه قوه قضاییه در نظر گرفته شده است
المان‌های «دیار امام هادی (ع)» در منطقه ۱۰ جانمایی شدند
پایان کابوس قولنامه‌ها؛ چگونه «قانون الزام به ثبت رسمی» نظام قضایی و اقتصاد را متحول می‌کند؟
رئیس‌جمهور به استانداری تهران رفت
برای اولین‌بار در ایران؛ کتاب کمک‌های اولیه به خط بریل منتشر شد
آلودگی هوا؛ مراقب نفس‌هایتان باشید + فیلم
افزایش کلاهبرداری با تماس‌های جعلی در پیام‌رسان‌های داخلی
انسداد جاده چالوس از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه
ایستگاه مریم مقدس (س) افتتاح شد
بیش از ۱۰ میلیون نفر در ایران دارای معلولیت هستند
ارائه خدمات امداد و نجات به ۵۸۳ نفر در هفته نخست آذر
دو بخشش پای چوبه دار به حرمت بانوی دو عالم