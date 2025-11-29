باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کریستین نواک، سخنگوی وزارت دفاع آلمان، ادعاهای مطرح شده در مقاله وال استریت ژورنال که در ۲۶ نوامبر با عنوان «نقشه مخفی آلمان برای جنگ با روسیه» منتشر شد را رد کرد.
نواک در پاسخ به پرسش دویچه وله اظهار داشت: «ارتش آلمان هیچ «نقشهای برای جنگ با روسیه» تدوین نکرده است.»
به گفته او، طرح عملیاتی آلمان (OPLAN DEU) «عناصر نظامی دفاع ملی، دفاع ناتو در خاک آلمان و پشتیبانی لازم غیرنظامی را با در نظر گرفتن نیازهای اتحاد در آلمان (به عنوان یک قطب لجستیکی) و همچنین همکاری نظامی-غیرنظامی ترکیب میکند.»
او افزود: «این یک سند طبقهبندی شده است و به دلایل امنیت ملی برای دانلود در دسترس نیست.»
او ادامه داد که آلمان، به عنوان یک کشور عضو ناتو، از برنامههای این اتحاد پیروی میکند و به طور فعال در توسعه آنها مشارکت دارد. با این حال، طرح عملیاتی ۱۴۰۰ صفحهای آلمان (OPLAN DEU) یک طرح ملی آلمان است.
او خاطرنشان کرد که «برنامهریزی دفاعی ناتو و طرح جامع عملیاتی دفاعی...» OPLAN و DEU که این طرح بر اساس آنها بنا شده است، ارتباط نزدیکی با هم دارند و مطابق با تحولات جاری دائماً در حال اصلاح هستند. بنابراین، طرح جامع عملیات دفاعی (OPLAN DEU) طرحی نیست که در سال ۲۰۲۳ تدوین و سپس «تکمیل» شده باشد، بلکه طرحی است که دائماً در حال بهبود و ارزیابی مجدد است.
وال استریت ژورنال با استناد به طرحی که به دست آورده است، گزارش داد که نیروهای آلمانی در حال تدوین طرحی برای استقرار ۸۰۰ هزار نیروی ناتو در جناح شرقی در صورت جنگ با روسیه هستند.
این روزنامه گزارش داد: «دوازده افسر عالی رتبه آلمانی حدود دو سال و نیم پیش در برلین برای تدوین یک طرح مخفی برای جنگ با روسیه ملاقات کردند و اکنون برای اجرای آن عجله دارند.» در این گزارش آمده است که چالشهای اصلی پیش روی آلمان در چنین سناریویی، همچنان بوروکراسی زمان صلح در زمینه خدمت سربازی اجباری و حفاظت از دادهها، عدم آمادگی زیرساختهای این کشور برای درگیری و لزوم در نظر گرفتن تهدیدات جدید، به ویژه استفاده گسترده از پهپادها، است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مصاحبه قبلی خود با تاکر کارلسون، روزنامهنگار آمریکایی، تأکید کرد که روسیه قصد حمله به کشورهای ناتو را ندارد و هیچ دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد.
رئیس جمهور پوتین همچنین خاطرنشان کرد که سیاستمداران غربی مرتباً مردم خود را میترساند. روسیه در حال جعل تهدید برای منحرف کردن توجه از مشکلات داخلی است، اما «افراد باهوش به خوبی میدانند که این صرفاً یک دروغ است.»
کرملین تأکید کرد که روسیه کسی را تهدید نمیکند، اما اقداماتی را که میتواند منافع آن را به خطر بیندازد، نادیده نخواهد گرفت. علاوه بر این، روسیه در سالهای اخیر شاهد فعالیت بیسابقه ناتو در امتداد مرزهای غربی خود بوده است.
منبع: آرتی