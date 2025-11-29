باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - طهماسبی، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان ساوجبلاغ گفت: این اقدام نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و شکستن چرخه جرم در خانواده‌های زندانیان دارد.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان ساوجبلاغ، با تشریح اقدامات حمایتی این انجمن، گفت: توجه به خانواده‌های زندانیان و تقویت شبکه حمایت اجتماعی، زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از دوری سرپرست و جلوگیری از تکرار جرم را فراهم می‌کند.

وی افزود: در شهرستان ساوجبلاغ ۱۶۰ خانواده زندانی تحت پوشش انجمن قرار دارند و تلاش ما این است که علاوه بر حمایت معیشتی، آرامش روانی و امنیت خانوادگی آنان نیز تقویت شود.

طهماسبی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این خدمات با همراهی خیرین و نیکوکاران منطقه تامین می‌شود.

وی افزود: بسته‌های ارزاق، کمک‌های نقدی، کلاس‌های روان‌شناسی، برنامه‌های فرهنگی و ارجاع به مراکز درمانی از جمله حمایت‌هایی است که به طور مستمر به خانواده‌ها ارائه می‌شود تا از فشارهای اقتصادی و روانی ناشی از زندانی بودن یکی از اعضای خانواده کاسته شود.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان ساوجبلاغ با اشاره عملکرد انجمن گفت: به کمک خیرین توانستیم ۱۳ زندانی را آزاد کنیم. همچنین ۱۰۰ زندانی با استفاده از پابند الکترونیک به محیط خانواده بازگشتند و امکان اشتغال و حضور روزانه در جامعه برای آنان فراهم شد.

وی افزود: این روند تاثیر مستقیم در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ بنیان خانواده دارد.

طهماسبی همچنین از فعالیت حدود ۸۰ زندانی رای‌باز در واحدهای صنعتی شهرستان خبر داد و گفت: این افراد روزها مشغول کار هستند و شب‌ها در کنار خانواده خود به سر می‌برند. این مدل از تحمل مجازات می‌تواند مانع گسست خانوادگی شود و امکان بازاجتماعی‌سازی را به شکل موثرتری فراهم کند.