مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان ساوجبلاغ اعلام کرد: با مشارکت خیرین، سال گذشته ۱۳ زندانی از بند رهایی یافته و ۱۰۰ نفر نیز از طریق پابند الکترونیک به خانواده‌های خود بازگشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - طهماسبی، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان ساوجبلاغ  گفت: این اقدام نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و شکستن چرخه جرم در خانواده‌های زندانیان دارد.
 
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان ساوجبلاغ، با تشریح اقدامات حمایتی این انجمن، گفت: توجه به خانواده‌های زندانیان و تقویت شبکه حمایت اجتماعی، زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از دوری سرپرست و جلوگیری از تکرار جرم را فراهم می‌کند. 
 
وی افزود: در شهرستان ساوجبلاغ ۱۶۰ خانواده زندانی تحت پوشش انجمن قرار دارند و تلاش ما این است که علاوه بر حمایت معیشتی، آرامش روانی و امنیت خانوادگی آنان نیز تقویت شود.
 
طهماسبی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این خدمات با همراهی خیرین و نیکوکاران منطقه تامین می‌شود.
 
وی افزود: بسته‌های ارزاق، کمک‌های نقدی، کلاس‌های روان‌شناسی، برنامه‌های فرهنگی و ارجاع به مراکز درمانی از جمله حمایت‌هایی است که به طور مستمر به خانواده‌ها ارائه می‌شود تا از فشارهای اقتصادی و روانی ناشی از زندانی بودن یکی از اعضای خانواده کاسته شود.
 
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان ساوجبلاغ با اشاره عملکرد انجمن گفت: به کمک خیرین توانستیم ۱۳ زندانی را آزاد کنیم. همچنین ۱۰۰ زندانی با استفاده از پابند الکترونیک به محیط خانواده بازگشتند و امکان اشتغال و حضور روزانه در جامعه برای آنان فراهم شد.
 
وی افزود: این روند تاثیر مستقیم در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ بنیان خانواده دارد.
 
طهماسبی همچنین از فعالیت حدود ۸۰ زندانی رای‌باز در واحدهای صنعتی شهرستان خبر داد و گفت: این افراد روزها مشغول کار هستند و شب‌ها در کنار خانواده خود به سر می‌برند. این مدل از تحمل مجازات می‌تواند مانع گسست خانوادگی شود و امکان بازاجتماعی‌سازی را به شکل موثرتری فراهم کند.
 
وی با دعوت دوباره از خیرین برای همکاری با انجمن گفت: هر میزان حمایت بیشتر، توان ما را برای رسیدگی به خانواده‌ها و جلوگیری از آسیب‌های ثانویه افزایش می‌دهد. اگر خانواده‌ها تحت پوشش کافی قرار بگیرند، چرخه جرم از محیط خانواده فاصله می‌گیرد و امکان بازگشت سالم زندانیان به جامعه تقویت می‌شود.
طهماسبی در پایان اعلام کرد: به مناسبت ایام فاطمیه، بسته‌های ارزاق ویژه برای تمام خانواده‌های تحت پوشش تهیه شده و تا پایان هفته توزیع خواهد شد.
 
برچسب ها: آزادی زندانی ، بازگشت به خانه
