منیر الحدادی به دلیل مصدومیت دربی استقلال و پرسپولیس را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - منیر الحدادی بازیکن مراکشی استقلال تهران که در بازی با الوصل دچار مصدومیت شده بود به احتمال زیاد ۳ هفته از میادین دور میماند و بازی دربی را از دست داد.
تیمهای استقلال و پرسپولیس باید روز جمعه ۱۴ آذرماه در اراک به میدان بروند و استقلالی که که در روزهای اخیر در فاز تهاجمی منیر الحدادی یکی مهرههای ارزشمند خود را در اختیار نخواهند داشت.
این در حالی است که استقلالیها داکنز نازون مهاجم خود را نیز به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند و در ظرف مقابل شنیده میشود باکیچ و بیفوما از تیم رقیب آماده بازی دربی هستند و مصدومیت را پشت سر گذاشتهاند.
البته گفته میشود تا ۲۴ ساعت آینده پزشکان در مورد منیر الحدادی نظر نهایی را خواهند داد.