باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجتالاسلام و المسلمین محمد حسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در توضیح وظایف و اقدامات این ستاد اعلام کرد: ستاد بر اساس قانون دارای چهار وظیفه اصلی است؛ ترویج امر به معروف و نهی از منکر، نظارت بر اجرای این فریضه، حمایت از آمران و همچنین اقدامات مرتبط با عفاف و حجاب که مورد اخیر بر اساس مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده است.
طاهری آکردی با اشاره به اقدامات ستاد در حوزه ترویج گفت: در این بخش، آموزشهای عمومی و تخصصی در سطح ملی و استانی بهصورت حضوری و مجازی انجام میشود. علاوه بر این، گفتمانسازی پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر بخش مهمی از فعالیتهای ماست.
وی درباره نظارت بر دستگاهها اظهار کرد: احیای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در سازمانها و نهادها با هدف ترویج معروفها و مقابله با منکرها در دستور کار قرار دارد.
دبیر ستاد در تشریح برنامههای مرتبط با عفاف و حجاب نیز گفت: در این حوزه دو اقدام اساسی دنبال میکنیم؛ یکی اقدامات تبیینی و دیگری تدوین اطلس جامع زنان که در حال انجام است.
طاهری آکردی همچنین از ورود ستاد به موضوع مفاسد اقتصادی خبر داد و تصریح کرد: هرچند ستاد نه سازمان بازرسی است و نه پلیس، اما بر اساس گزارشهای مردمی، موضوعاتی همچون برخی واگذاریها یا تخلفات گزارششده در شوراهای شهر، دستگاهها و وزارتخانهها را به نهادهای مسئول ارجاع و پیگیری میکنیم.
او تأکید کرد: ستاد حق صدور حکم یا بازداشت ندارد و صرفاً بهعنوان حلقه واسط عمل میکند. وظیفه ما دریافت گزارشهای مردمی، انعکاس آن به مرجع ذیربط و پیگیری روند رسیدگی است.