بستگان عامل تیراندازی به سربازان گارد ملی در واشنگتن تأیید کرده‌اند که او از اختلال استرس پس از سانحه رنج می‌برده که به گفته آنان ناشی از تجربیات جنگی در افغانستان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات آمریکایی با همسر رحمان الله لاکانوال، تبعه افغانی که به سربازان گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید شلیک کرده، پنج پسرش و سایرین مصاحبه کرده‌اند.

به گزارش سی‌ان‌ان، اعضای خانواده مظنون تأیید کرده‌اند که وی از اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) رنج می‌برد که به گفته آنان ناشی از درگیری‌های جنگی است که در افغانستان تجربه کرده است.

رحمان الله لاکانوال در «واحد صفر» نیرو‌های ویژه افغانستان که تحت حمایت و آموزش سازمان سیا قرار داشت، خدمت کرده است.

این مظنون یکی از بیش از ۱۹۰ هزار افغانی بود که پس از خروج آمریکا از افغانستان، بر اساس برنامه‌های طراحی شده برای اسکان مجدد افرادی که طی ۲۰ سال جنگ آمریکا در این کشور به آن کمک کرده بودند، اجازه ورود به ایالات متحده را دریافت کرد.

بر اساس منابع سی‌ان‌ان، لاکانوال برای بیش از یک دهه تحت چندین دور بررسی امنیتی قرار گرفت - که حدود سال ۲۰۱۱ توسط سیا و زمانی که او شروع به همکاری با ارتش آمریکا و سازمان‌های اطلاعاتی کرد آغاز شد - و اوایل امسال با موافقت دولت ترامپ برای اعطای پناهندگی دائمی به وی به پایان رسید.

در سال ۲۰۲۱، لاکانوال بخشی از گروه اولویتداری بود که پس از تسلط طالبان بر کابل، از این شهر تخلیه شد. با توجه به همکاری او با ایالات متحده، از جمله خدمت در واحد نخبه ضدتروریسم افغانستان، لاکانوال در معرض خطر تلافی‌جویی پس از تسلط طالبان بر افغانستان در نظر گرفته می‌شد.

پس از تخلیه، لاکانوال بر اساس آنچه منابع سی‌ان‌ان توصیف کرده‌اند، تحت سطوح متعددی از بررسی توسط چندین سازمان دولتی آمریکا قرار گرفت - ابتدا در یک کشور خاورمیانه‌ای، و سپس به طور منظم در طول چند سال گذشته در حین اقامت در ایالات متحده. در ماه آوریل، به لاکانوال که در ایالت واشنگتن اقامت داشت، توسط خدمات مهاجرت و تابعیت ایالات متحده، وابسته به وزارت امنیت داخلی، حق پناهندگی دائمی اعطا شد.

