حسن قبادی گفت: ۲۰ تا ۲۵ درصد آب معدنی کشور در این شهرستان تولید می‌شود و واحد‌های فعال در این حوزه علاوه بر تأمین نیاز بازار داخل، سهم قابل توجهی در صادرات دارند.

فرماندار نیر افزود: واحد‌های جدید تولید آب معدنی در این شهرستان با رویکرد صادرات‌محور حمایت می‌شوند و برای احیای واحد‌های راکد نیز اقدامات لازم در حال انجام است.

او به شهرک تخصصی آب در شهرستان نیر اشاره کرد و گفت: این شهرک به‌عنوان یکی از مزیت‌های مهم اقتصادی شهرستان محسوب می‌شود و قابلیت سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی را دارد و از توسعه آن حمایت می‌کنیم.

قبادی با بیان اینکه شهرستان نیر از جایگاه ویژه جغرافیایی و طبیعی برخوردار است و به عنوان حلقه اتصال استان‌های شمال‌غرب کشور با استان اردبیل عمل می‌کند، افزود: نیر در تمام حوزه‌ها دارای مزیت‌های جدی است و این مزیت‌ها می‌تواند موتور محرک توسعه و جذب سرمایه‌گذار باشد.

فرماندار نیر کشاورزی مدرن را از محور‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: در حوزه کشاورزی مدرن، توسعه گلخانه‌ها از مهم‌ترین ظرفیت‌های شهرستان نیر محسوب می‌شود و این موضوع با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اهداف برنامه هفتم توسعه در راستای توانمندسازی جوامع روستایی پیگیری و اجرا می‌شود و مورد استقبال اهالی روستا‌ها قرار گرفته است.

منبع:ایرنا