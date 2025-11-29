فرماندار نیر گفت: ۲۰ تا ۲۵ درصد آب معدنی کشور در این شهرستان تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  حسن قبادی گفت: ۲۰ تا ۲۵ درصد آب معدنی کشور در این شهرستان تولید می‌شود و واحد‌های فعال در این حوزه علاوه بر تأمین نیاز بازار داخل، سهم قابل توجهی در صادرات دارند. 

فرماندار نیر افزود: واحد‌های جدید تولید آب معدنی در این شهرستان با رویکرد صادرات‌محور حمایت می‌شوند و برای احیای واحد‌های راکد نیز اقدامات لازم در حال انجام است.

او به شهرک تخصصی آب در شهرستان نیر اشاره کرد و گفت: این شهرک به‌عنوان یکی از مزیت‌های مهم اقتصادی شهرستان محسوب می‌شود و قابلیت سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی را دارد و از توسعه آن حمایت می‌کنیم.

قبادی با بیان اینکه شهرستان نیر از جایگاه ویژه جغرافیایی و طبیعی برخوردار است و به عنوان حلقه اتصال استان‌های شمال‌غرب کشور با استان اردبیل عمل می‌کند، افزود: نیر در تمام حوزه‌ها دارای مزیت‌های جدی است و این مزیت‌ها می‌تواند موتور محرک توسعه و جذب سرمایه‌گذار باشد.

فرماندار نیر کشاورزی مدرن را از محور‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: در حوزه کشاورزی مدرن، توسعه گلخانه‌ها از مهم‌ترین ظرفیت‌های شهرستان نیر محسوب می‌شود و این موضوع با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اهداف برنامه هفتم توسعه در راستای توانمندسازی جوامع روستایی پیگیری و اجرا می‌شود و مورد استقبال اهالی روستا‌ها قرار گرفته است.

منبع:ایرنا

برچسب ها: آب معدنی ، احیای واحدهای راکد ، شهرک تخصصی آب
خبرهای مرتبط
احیای ۱۰ واحد تولیدی راکد در استان اردبیل
تبدیل شهرک تخصصی آب شهرستان نیر به عنوان قطب تولید آب معدنی کشور
بهره‌برداری از ۳۰ طرح صنعتی و تولیدی در اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رشد ۵۴ درصدی صادرات استان اردبیل
آخرین اخبار
رشد ۵۴ درصدی صادرات استان اردبیل
تولید ۲۵ درصد آب معدنی کشور در شهرستان نیر
راهی جز جذب سرمایه گذار و بهبود فضای کسب و کار نداریم
سرشماری پاییزه نماد حیات وحش اردبیل در زیستگاه‌های شمالی استان
قیمت‌گذاری پایین در فروش اموال تملیکی صحت ندارد