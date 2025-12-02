مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عشایری دامداران متحرک کشور گفت: در حال حاضر جامعه عشایر ۲۵ درصد گوشت کشور توسط جامعه عشایر تامین می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فضل خرم مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشایری دامداران متحرک کشور گفت: وزارت جهاد با اتخاذ برخی تدابیر در تامین و شیوه های توزیع ورود پیدا کردند که خوشبختانه در جلسات معاونت امور دام به سازوکارهای مناسبی دست پیدا کردیم که براین اساس قرار شد چارچوب تعریف کنیم که پشتیبانی امور دام، نهاده در اختیار جامعه هدف قرار دهد.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد تولیدکنندگان از اعضای تعاونی های دام هستند، افزود: ۱۵ تا ۲۰ درصد تولیدکنندگان که عضو تعاونی های دام‌ نیستند، پشتیبانی امور دام با شناسایی آنها نهاده در اختیارشان قرار دهند.

خرم ادامه داد: توزیع نهاده دامی توسط پشتیبانی امور دام‌ علاوه بر امنیت روانی برای متقاضیان نهاده ، برای دستگاه های نظارتی امنیت روانی ایجاد می کند چراکه آنها مکلف به رعایت چارچوب قانونی است که مشکل۲ فاکتوره و عرضه بانرخ بالاتر مرتفع می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه عشایر سالانه به طور متوسط ۵۰۰ هزارتن نهاده نیاز دارد، افزود: ۳۵ درصد نهاده در نیمه نخست سال و مابقی نیمه دوم سال تامین می شود که براین اساس ۵۰ هزارتن در شرایط عادی نیاز است که با وجود شرایط خشکسالی حداقل ۵۰ درصد تقاضا افزایش یافته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشایری دامداران متحرک کشور گفت: در حال حاضر جامعه عشایر ۲۵ درصد گوشت کشور توسط جامعه عشایر تامین می شود که با اجرای کامل تولید قرادادی این رقم به ۳۵ تا ۴۰ درصد می رسد.