روزانه ۴۰۰ هزار سفر در سایه فرسودگی ۵۰ درصدی ناوگان شیراز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رامین طالبی امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه ۷۵۰ دستگاه اتوبوس روزانه کار حمل و نقل مسافران را در شیراز بر عهده دارد، اظهار کرد: روزانه ۳۵۰ هزار نفر شهروند شیرازی از خدمات سفر بهره‌مند می‌شوند.

او اعلام کرد: روزانه ۵۰ هزار نفر از شهروندان از خدمات تاکسیرانی نیز استفاده می‌کنند که این نشان از سطح ارتباط شهرداری با مردم دارد.

به گفته رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز، همچنین روزانه ۱۱ هزار دستگاه تاکسی کار جابه‌جایی جامعه ۱۲۰ هزار نفری دانش‌آموزان را بر عهده دارند.

طالبی با اشاره به فعالیت پایانه‌های مسافربری برون شهری در سه پایانه شهید کاراندیش، امیرکبیر و مدرس، خاطرنشان کرد: پایانه شهید طبایی و علی بن حمزه روزانه به ۵۰ هزار نفر خدمات ارائه می‌دهند. ۱۲۰۰ سرویس نیز از پایانه شهید کاراندیش روزانه خدمات ارائه می‌کند.

او ادامه داد: در حوزه اتوبوس هم سالانه ۱۲۰ میلیون نفر سفر درون شهری از خدمات اتوبوس در شیراز بهره‌مند می‌شوند؛ این میزان مخاطب، توجه به حمل و نقل عمومی را نشان می‌دهد؛ البته به همین میزان هم مورد قضاوت قرار می‌گیریم.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز، با اشاره به فعالیت ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ راننده اتوبوس در دو شیفت روزانه در این کلانشهر، گفت: ۱۳ هزار راننده تاکسی داریم که ۸ هزار نفر از آنها در چرخه فعالیت روزانه قرار دهند.

طالبی اعلام کرد: در طول ۸ ماهه امسال از پایانه شهید کاراندیش ۶۴ هزار و ۱۴۶ دستگاه اتوبوس با یک میلیون و ۱۲۴ هزار نفر جابجا شده‌اند. همچنین در همین بازه زمانی ۱۱ هزار اتوبوس و ۸۳ هزار نفر مسافر از پایانه شهید مدرس خدمات گرفته‌اند.

او با تصریح بر این نکته که شیراز با مجموعه پایانه‌های موجود یکی از بهترین محیط‌های پایانه‌ای در کشور را دارد، گفت: پایانه شهید کاراندیش نیز سبز‌ترین پایانه ایران محسوب می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز عنوان کرد: از سال‌های قبل بحث جابجایی این پایانه مطرح شده و در ابن راستا زمینی در همجوار راه‌آهن شیراز پیش‌بینی شده که فرآیند تملک آن در دست انجام است، اما این زمین معارضینی دارد که در حال رایزنی هستیم و امید است پایانه اصلی شیراز را در شمال غرب این کلانشهر به مرحله اجرا در بیاوریم.

طالبی در خصوص چرایی عدم جایگزینی پایانه مدرس با ذهتاب‌زاده هم بیان کرد: این پایانه به عنوان جایگزین پایانه شهید مدرس اجرایی شد، اما تاکنون اموضوع انتقال به لحاظ بحث ظرفیت اتفاق نیفتاده و البته نگاهی هم به این موضوع تا یکی دو سال آینده نداریم.

او با بیان اینکه ۵۰ درصد از ناوگان اتوبوسرانی شیراز فرسوده هستند، افزود: عملکرد ۱۰ ساله را برای فرسودگی اتوبوس‌ها به عنوان شاخص قرار داده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز اضافه کرد: امروز خرید یک دستگاه اتوبوس دیزل به ۱۳ تا ۱۵ میلیارد تومان هزینه نیاز است. خود شرکت‌ها هم قادر به تامین سفارش ما نیستند و همین امر موجب فرسودگی ۵۰ درصدی ناوگان اتوبوس شده است.

طالبی خاطرنشان کرد: ۲۴ دستگاه اتوبوس برای نوسازی به یک شرکت بازسازی داده‌ایم که بخشی از آنها در حال برگشت به چرخه خدمات رسانی هستند. یکصد دستگاه اتوبوس مستهلک دیگر هم به مرور از چرخه خارج و نوسازی خواهند شد.

او تاکید کرد: نمی‌توانیم با وضعیت اعتباری موجود توقعات به حق مردم را اجابت کنیم، اما مدیریت شهری همت خود را معطوف حل این مسئله کرده است. با بانک شهر تفاهم نامه‌ای منعقد کرده‌ایم تا سرعت عمل خرید و نوسازی ناوگان ارتقاء یابد.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز در خصوص تبلیغات روی اتوبوس‌ها در سطح شهر هم گفت: اجازه نمی‌دهیم روی همه اتوبوس‌های ما تبلیغات نصب شود، اما تنها ۱۵۰ اتوبوس که عمدتا هم اتوبوس‌های فرسوده هستند کار تبلیغات را انجام می‌دهند؛ تعرفه‌های تبلیغاتی هم تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

طالبی به موضوع چالش کارت بلیت بین بانک شهر و شهرداری هم اشاره و بیان کرد: برخی از زیرساخت‌های بانک شهر در جنگ ۱۲ روزه دچار آسیب شد و از آن تاریخ کارت جدیدی بانک شهر در اختیار مردم قرار نداده و خواستار قرارداد جدید با شهرداری شیراز است. این قرارداد بار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای شهرداری ایجاد خواهد کرد.



او با تصریح بر این نکته که تا زمانی که کیف پول شهرداری انجام نشود فعلا با وضعیت فعلی ادامه خواهیم داد، گفت: گلایه مردم به حق است. میزان ساعت و نظارت روی باجه‌ها هم مورد اعتراض شهروندان است. با توافقات انجام شده و مذاکره با بانک شهر و برخی مؤسسات شهری این قابلیت وجود دارد که در مدت کوتاه این چالش رفع شود.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز ادامه داد: ۲۳ میلیارد تومان هزینه خرید هر یک دستگاه اتوبوس برقی است، زیرساخت‌های اتوبوس برقی در شیراز فراهم نیست و اگر پولی باشد ترجیح می‌دهیم، اتوبوس دیزلی بخریم.

طالبی در خاتمه سخنانش گفت: شهرداری شیراز، ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه حمل و نقل اتوبوس پرداخت می‌کند.